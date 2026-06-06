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सूर्या-हार्दिक तो ठोक, लेकिन रिंकू सिंह क्यों हुए टीम इंडिया से बाहर? यंग फिनिशर में कहां आई कमी

Rinku Singh Exclusion from Team India: रिंकू सिंह को आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियाई खेलों के लिए भारतीय टी20 टीम में जगह नहीं मिली. आखिर चयनकर्ताओं ने उन्हें क्यों बाहर किया? आइए जानते हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 6, 2026 7:13:35 PM IST

रिंकू सिंह क्यों हुए टीम इंडिया से बाहर?
रिंकू सिंह क्यों हुए टीम इंडिया से बाहर?


भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियाई खेलों के लिए भारतीय टी20 टीम का ऐलान कर दिया है. इन तीनों टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे. उन्होंने टी20 विश्व कप 2026 जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव की जगह ली है. लेकिन टीम के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रिंकू सिंह को लेकर हो रही है, क्योंकि उनका नाम किसी भी टीम में नहीं है. रिंकू सिंह पिछले कुछ सालों में भारत के लिए एक भरोसेमंद फिनिशर बनकर उभरे हैं.
उन्होंने कई मौकों पर टीम को मुश्किल हालात से निकालकर जीत दिलाई है. टी20 विश्व कप 2026 में भी वह भारतीय टीम का हिस्सा थे. हालांकि टूर्नामेंट के दौरान उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण उन्हें बीच में भारत लौटना पड़ा. बाद में जब वह वापस टीम से जुड़े तो उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. रिंकू ने साल 2023 में भारत के लिए टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया था. तब से उन्होंने जब भी मौका मिला, अच्छा प्रदर्शन किया. इसके बावजूद वह कई बार टीम से अंदर-बाहर होते रहे हैं. ऐसे में इस बार उनका पूरी तरह बाहर होना फैंस को हैरान कर गया.

आईपीएल 2026 में नहीं दिखी पुरानी चमक

आईपीएल 2026 में रिंकू सिंह का प्रदर्शन ठीक रहा, लेकिन वह अपने पुराने अंदाज में नजर नहीं आए. शुरुआत में उनका बल्ला ज्यादा नहीं चला, हालांकि बाद में उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेलीं. उन्होंने पूरे सीजन में 295 रन बनाए और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे. फिर भी उनकी टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी. शायद यही वजह रही कि चयनकर्ताओं पर उनके प्रदर्शन का ज्यादा असर नहीं पड़ा.

ऑलराउंडरों को मिल रही है ज्यादा अहमियत

रिंकू सिंह के बाहर होने की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि वह सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं. मौजूदा टी20 क्रिकेट में टीमें ऐसे खिलाड़ियों को ज्यादा पसंद कर रही हैं जो बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी कर सकें. भारत के पास इस समय कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों काम कर सकते हैं. ऐसे में चयनकर्ताओं ने टीम संतुलन को ध्यान में रखते हुए ऑलराउंडरों को प्राथमिकता दी. रिंकू के आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा और टीम की जरूरतों के कारण इस बार उन्हें मौका नहीं मिल सका. अब उनकी कोशिश शानदार प्रदर्शन करके फिर से टीम इंडिया में वापसी करने की होगी.

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Tags: rinku singh
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