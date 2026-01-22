मैदान छोड़ सड़क पर बेखौफ मॉर्निंग वॉक करते नजर आईं RCB की विदेशी महिला खिलाड़ी, सादगी भरे पल ने जीता फैंस का दिल – Viral Video

0
RCB Players Morning Walk: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की महिला टीम महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) में शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं. इस समय प्वाइंट्स टेबल में आरसीबी टॉप पर चल रही है. इस बीच खिलाड़ी कुछ सुकून के पल बिताते नजर आएं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में वडोदरा की सड़कों पर बेंगलुरु टीम के कुछ विदेशी खिलाड़ी मॉर्निंग वॉक करते नजर आएं. जिनमें लॉरेन बेल (Lauren Bell), नादिन डी क्लार्क (Nadine de Klerk) और जॉर्जिया वॉल (Georgia Voll) थे.
RCB की जीत का सिलसिला
महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) का दूसरा फेज वडोदरा में खेला जा रहा है. जिसके लिए सभी महिला खिलाड़ी वहां मौजूद हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग 2026 में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. टीम ने लगातार 5 मुकाबलें जीत लिए हैं. टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर मौजूद हैं. स्मृति मंधाना की कप्तानी में टीम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है.
Lauren Bell, Nadine De Klerk and Georgia Voll enjoying morning walk in Baroda. pic.twitter.com/tF04X0WF7i
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 21, 2026
मॉर्निंग वॉक का वीडियो वायरल
RCB की खिलाड़ी इन दिनों वड़ोदरा में हैं, जहां उनका अगला मुकाबला खेला जाना है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में इंग्लैंड की लॉरेन बेल साउथ अफ्रीका की नादिन डी क्लार्क और ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वॉल नजर आ रही हैं. तीनों खिलाड़ियों के साथ दो सिक्योरिटी भी मौजूद थे. फैंस को खिलाड़ियों का यह सादगी भरा अंदाज काफी पसंद आया.
दिल्ली कैपिटल्स से अगला मुकाबला
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का अलगा मुकाबला 24 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला जाने वाला है. यह मैच काफी अहम माना जा रहा है. क्योंकि दिल्ली की टीम भी मजबूत है. हालांकि आरसीबी की कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है. स्मृति मंधाना टीम की कप्तानी कर रही हैं. फाइनल में RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थीं.