RCB vs KKR rain update: मैच पर पानी फेर सकती है बारिश, RCB और KKR के फैंस में निराशा, टॉस में देरी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बुधवार, 13 मई को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 57वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी और प्लेऑफ में जगह पक्की करने की कोशिश करेगी.

आरसीबी के लिए आज रात की जीत ही प्लेऑफ में उनकी जगह पक्की कर देगी, क्योंकि वे 16 अंक तक पहुंच जाएंगे. वहीं, केकेआर टूर्नामेंट में बने रहने के लिए भी आज के मैच में जीतना जरूरी है. अगर आज बारिश होती है और मैच रद्द हो जाता है, तो दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलेंगे, जो कोई भी टीम नहीं चाहेगी.

मौसम ने बदली करवट

शाम 6:50 पर (भारतीय समयानुसार) रायपुर में बारिश रुक गई है, लेकिन Accuweather के अनुसार रायपुर में 50 मिनट में फिर से बारिश हो सकती है. टॉस रुक गया है और भारी बारिश से पिच भीग गई है. बारिश की वजह से मैच के शुरू होने का समय खतरे में पड़ गया है. दर्शकों में निराशा का माहौल है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इस समय मौसम की स्थिति काफी खराब है और रायपुर समेत कई शहरों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर में आज आरसीबी का मैच खेला जा रहा है. शहर में बिजली गिरने, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के मुताबिक, फिलहाल (शाम 6:30 बजे भारतीय समय) मैच के दौरान बारिश की संभावना 50% है.

दोनों टीमों पर होगा असर

आज का मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है. आरसीबी के लिए जहां आज रात की जीत ही प्लेऑफ में उनकी जगह पक्की कर देगी, वहीं, केकेआर टूर्नामेंट में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है और फिलहाल 9 अंकों पर है. वे लगातार चार मैच जीत चुके हैं, लेकिन जानते हैं कि एक भी हार उनके अभियान को खत्म कर देगी. दोनों टीमें दो अंकों के लिए बेताब हैं, लेकिन अगर आज बारिश होती है और मैच रद्द हो जाता है, तो दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलेंगे, जो कोई भी टीम नहीं चाहेगी.