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RCB vs KKR predicted playing XI: शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में जुटने लगी दर्शकों की भीड़, जानें आज के संभावित Playing XI खिलाड़ी

RCB vs KKR  predicted playing XI: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ जमा हो रही है. लोग RCB और KKR के बीच होने वाली कड़ी टक्कर को देखने को तैयार हैं. आइये जानते हैं आज के मैच के लिए प्लेइंग XI प्रीडिक्शन क्या है?

By: Shivangi Shukla | Published: May 13, 2026 4:13:00 PM IST

RCB vs KKR  predicted playing XI
RCB vs KKR  predicted playing XI


RCB vs KKR  predicted playing XI: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ जमा हो रही है. लोग RCB और KKR के बीच होने वाली कड़ी टक्कर को देखने को तैयार हैं. बता दें कि आज आईपीएल 2026 का 57वां मैच होने वाला है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच तूफानी मैच देखने को मिल सकता है. आइये जानते हैं आज के मैच के लिए प्लेइंग XI प्रीडिक्शन क्या है?

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आरसीबी की प्लेइंग 11

आरसीबी के लिए ये मैदान लकी रहा है, इसी मैदान पर RCB ने रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को कड़ी टक्कर देकर हराया था, इसलिए टीम में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है. इस हिसाब से विराट कोहली और जैकब बेथेल ओपनिंग करने वाले बल्लेबाज होंगे, हालांकि कोहली 2022 के बाद पहली बार लगातार दो मैचों में शून्य पर ही आउट हुए हैं. इसके अलावा, कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी पिछली छह पारियों में सिर्फ एक बार पचास से अधिक का स्कोर बनाया है, हालांकि उनका सीजन स्ट्राइक रेट 212 से ऊपर बना हुआ है.

वहीं टीम के अन्य सदस्यों में टिम डेविड डेथ ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, जबकि जितेश शर्मा विकेटकीपिंग करते हैं. इसके अलावा, क्रुणाल पांड्या ने एमआई के खिलाफ 40 गेंदों में 73 रनों की मैच-विनिंग पारी खेली थी और इस सीजन में आईपीएल में 100 विकेट भी पूरे किए. गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने इस सीजन में चौथी बार अपने आईपीएल करियर में 20 से अधिक विकेट लिए हैं, जिनमें 12 पावरप्ले विकेट शामिल हैं. इसके अलावा, जोश हेज़लवुड डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हैं, जबकि सुयश शर्मा और रसिक सलाम गेंदबाजी में विविधता लाते हैं.

RCB का संभावित प्लेइंग XI: विराट कोहली, जैकब बेथेल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम।

केकेआर की प्लेइंग 11

पिछले मैच में केकेआर ने डीसी को 8 विकेट से हराया था, इसलिए वे शानदार लय में हैं. फिन एलन कप्तान अजिंक्या रहाणे के साथ ओपनिंग करेंगे , हालांकि रहाणे की खराब फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है. इसके अलावा, कैमरन ग्रीन ने तीसरे नंबर पर अपनी जगह पक्की करने के संकेत दिए हैं, जबकि रिंकू सिंह और रोवमैन पॉवेल डेथ ओवरों की जिम्मेदारी संभालते हैं.

वहीं गेंदबाजी की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस पर सवालिया निशान है, और अगर वे फिट नहीं होते हैं तो प्रशांत सोलंकी या दक्ष कामरा उनकी जगह ले सकते हैं. इसके अलावा, वैभव अरोरा और कार्तिक त्यागी नई गेंद से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि अनुकूल रॉय बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी में गहराई प्रदान करेंगे. हालांकि, केकेआर को प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए बचे हुए सभी मैच जीतने होंगे.

केकेआर के संभावित प्लेइंग XI: फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा.

Tags: IPL 2026KKRRCB
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