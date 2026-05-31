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IPL 2026: फाइनल में बेंगलुरु की हार तय, इतिहास रहा है गवाह, दूसरी बार चैंपियन बनेगी गुजरात?

RCB vs GT IPL 2026 Final: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खिताबी मुकाबले से पहले एक ऐसा संयोग सामने आया है जिसे देखकर लग रहा है कि आरसीबी की हार आईपीएल 2026 में तय है. आइए जानते हैं क्यों गुजरात दूसरी बार चैंपियन बन सकती है.

By: Satyam Sengar | Published: May 31, 2026 11:32:20 AM IST

क्या आईपीएल 2026 फाइनल में हार जाएगी आरसीबी?
क्या आईपीएल 2026 फाइनल में हार जाएगी आरसीबी?


आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) एक बार फिर इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है. टीम ने पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है और कप्तान रजत पाटीदार की अगुवाई में फाइनल तक का सफर तय किया है. हालांकि, खिताबी मुकाबले से पहले एक ऐसा संयोग सामने आया है जिसे देखकर लग रहा है कि आरसीबी की हार आईपीएल 2026 में तय है.
दरअसल, आरसीबी का रिकॉर्ड बताता है कि टीम अब तक रविवार को खेले गए किसी भी आईपीएल फाइनल को जीत नहीं पाई है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस आंकड़े को लेकर काफी चर्चा हो रही है और कई क्रिकेट फैंस इसे टीम के लिए अशुभ संकेत मान रहे हैं. आरसीबी अब तक तीन बार आईपीएल फाइनल खेल चुकी है. टीम ने 2009, 2011 और 2016 में खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा. दिलचस्प बात यह है कि ये सभी फाइनल रविवार को खेले गए थे.

रविवार के फाइनल में नहीं मिला जीत का स्वाद

साल 2009 में डेक्कन चार्जर्स ने आरसीबी को हराया था. इसके बाद 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स ने बेंगलुरु के सपने तोड़ दिए. वहीं 2016 के रोमांचक फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को छह रन से मात देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी. इन तीनों हारों के कारण रविवार और आरसीबी के फाइनल रिकॉर्ड को लेकर चर्चा तेज हो गई है. वहीं, साल 2025 का आईपीएल फाइनल रविवार को नहीं बल्कि मंगलवार के दिन खेला गया था और आरसीबी की टीम चैंपियन बनी थी. 

क्रिकेट आंकड़ों का खेल नहीं

हालांकि क्रिकेट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है. मौजूदा आरसीबी टीम पहले की तुलना में काफी संतुलित नजर आ रही है. कप्तान रजत पाटीदार ने पूरे सीजन में शांत और प्रभावी नेतृत्व दिखाया है, जबकि टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों शानदार लय में हैं. फाइनल में जीत उसी टीम की होगी जो दबाव के क्षणों में बेहतर खेल दिखाएगी. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरसीबी रविवार के फाइनल में अपनी पुरानी निराशाओं को पीछे छोड़कर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा कर पाती है या नहीं.

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Tags: IPL 2026Royal Challengers Bangalore
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