RCB vs GT Final: वेस्टर्न रेलवे का ऐलान, फाइनल के लिए चलाएंगे 2 सुपरफास्ट ट्रेनें, क्या होगी टाइमिंग?

RCB vs GT Final: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का फाइनल मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में गत विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आमने-सामने होंगी. दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले को देखने के लिए देशभर से क्रिकेट प्रेमी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं. ऐसे में रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है.

मुंबई से बड़ी संख्या में फैंस इस ऐतिहासिक मैच को स्टेडियम में बैठकर देखने की योजना बना रहे हैं. यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच दो विशेष सुपरफास्ट ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है. रेलवे के इस फैसले का क्रिकेट फैंस ने स्वागत किया है और टिकटों की बुकिंग शुरू होते ही भारी उत्साह देखने को मिला.

टिकटों की जबरदस्त मांग, तेजी से भर रही सीटें

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि आईपीएल फाइनल के कारण यात्रा की मांग में अचानक बढ़ोतरी हुई है. इसी को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि बुकिंग शुरू होते ही टिकटों की बिक्री तेजी से बढ़ी और अधिकांश सीटें लगभग भर चुकी हैं. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों की मांग का लगातार आकलन किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सेवाओं पर भी विचार किया जा सकता है.

मैच देखने और वापसी के लिए विशेष व्यवस्था

मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 31 मई को सुबह 6:20 बजे मुंबई सेंट्रल से रवाना होगी और दोपहर 12:40 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी. इससे प्रशंसकों को मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. वहीं, मैच समाप्त होने के बाद वापसी के लिए अहमदाबाद-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन 1 जून को तड़के 3:50 बजे अहमदाबाद से रवाना होगी और दोपहर 12:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. दोनों ट्रेनों की बुकिंग पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है.