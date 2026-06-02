IPL 2016 में हुई मुलाकात, घुटने पर बैठ किया प्रपोज, क्रुणाल पांड्या ने साल भर के अंदर रचाया था ब्याह, दिलचस्प है लव स्टोरी

Krunal Pandya Love Story With Pankhuri Sharma: क्रिकेट मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या की पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. उनकी और उनकी पत्नी पंखुड़ी शर्मा की लव स्टोरी भी क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है. दोनों की मुलाकात आईपीएल 2016 के दौरान हुई थी और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई.

उस समय क्रुणाल पांड्या भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात पंखुड़ी शर्मा से हुई. शुरुआत में दोनों अच्छे दोस्त बने और अक्सर एक-दूसरे से बातचीत करने लगे. समय के साथ दोनों के बीच समझ और भरोसा बढ़ता गया. एक साल की दोस्ती ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया.

दोस्ती से प्यार तक का सफर

क्रुणाल और पंखुड़ी ने लगभग एक साल तक एक-दूसरे को समझने के बाद अपने रिश्ते को नया नाम देने का फैसला किया. क्रुणाल ने घुटने पर बैठ कर पंखुड़ी को प्रपोज किया था. क्रिकेट के बिजी शेड्यूल के बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा. पंखुड़ी ने हर मुश्किल और सफलता के दौर में क्रुणाल का साथ दिया, जिससे उनका रिश्ता और गहरा होता गया. क्रुणाल को जल्द ही एहसास हो गया कि पंखुड़ी ही वह लड़की है जिनके साथ वह अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं. इसके बाद उन्होंने पंखुड़ी को शादी के लिए प्रपोज किया और पंखुड़ी ने खुशी-खुशी उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया.

साल 2017 में रचाई शादी

करीब एक साल तक रिश्ते में रहने के बाद क्रुणाल पांड्या और पंखुड़ी शर्मा ने 27 दिसंबर 2017 को शादी कर ली. इस समारोह में परिवार के सदस्यों, करीबी दोस्तों और क्रिकेट जगत की कई मशहूर हस्तियों ने हिस्सा लिया. शादी के बाद भी पंखुड़ी अक्सर स्टेडियम में क्रुणाल को चीयर करती हुई नजर आती हैं. आज दोनों एक खुशहाल परिवार के साथ जीवन बिता रहे हैं. पंखुड़ी अक्सर क्रुणाल को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में भी नजर आती है.