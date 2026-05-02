RR vs DC: ‘ऐसा बैट मारूंगा ना…’ रवींद्र जडेजा ने आते ही कुलदीप यादव को चेताया, वीडियो वायरल

Ravindra Jadeja Kuldeep yadav: क्रिकेट सिर्फ रोमांचक मुकाबलों और शानदार प्रदर्शनों के लिए ही नहीं, बल्कि मैदान पर बनने वाले हल्के-फुल्के और यादगार पलों के लिए भी जाना जाता है. ऐसा ही एक मजेदार नजारा इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले के दौरान देखने को मिला, जब रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे. जैसे ही जडेजा मैदान पर पहुंचे, अंपायरों ने खेल शुरू होने से पहले उनके बल्ले की नियमित जांच शुरू कर दी. उसी दौरान पास में खड़े कुलदीप यादव के साथ उनकी मजेदार बातचीत शुरू हो गई, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया.

जडेजा और कुलदीप को हंसते-मुस्कुराते हुए बातें करते देखा गया, जिससे मैदान पर हल्का-फुल्का और खुशगवार माहौल बन गया. अंपायर अपने काम में लगे रहे, लेकिन कुछ पल के लिए खिलाड़ियों की यह दोस्ताना बातचीत ही चर्चा का विषय बन गई. जडेजा ने मजाकिया अंदाज में कुलदीप यादव को बैट दिखाया. ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें मजाक में कह रहे हो कि ऐसा बैट मारूंगा ना.”

𝙈𝙖𝙨𝙩𝙞 𝙧𝙪𝙠𝙣𝙞 𝙣𝙖𝙝𝙞 𝙘𝙝𝙖𝙝𝙞𝙮𝙚… Kuldeep Yadav & Ravindra Jadeja shared a fun moment in the middle of the game. 😅#TATAIPL 2026 ➡️ #RRvDC | LIVE NOW 👉https://t.co/cMKydi0l80 pic.twitter.com/6EijsAT5Nd — Star Sports (@StarSportsIndia) May 1, 2026

राजस्थान रॉयल्स के जीत का सिलसिला खत्म

इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि अलग-अलग फ्रेंचाइजी के लिए खेलने के बावजूद खिलाड़ियों के बीच दोस्ती और आपसी सम्मान कायम रहता है. दोनों की यह बातचीत इस बात का उदाहरण बनी कि क्रिकेट केवल मुकाबलों का खेल नहीं, बल्कि रिश्तों और भाईचारे का भी प्रतीक है. वहीं मैच की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार वापसी करते हुए राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से हराकर लगातार तीन हार का सिलसिला समाप्त कर दिया.

मैच का क्या हाल रहा?

मैच की बात करें तो 226 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली को केएल राहुल और पथुम निसांका ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई. राहुल ने 40 गेंदों में 75 रन बनाए, जबकि निसांका ने 33 गेंदों में 62 रन की तेज पारी खेली. दोनों ने पहले विकेट के लिए 110 रन जोड़कर जीत की नींव रखी. ट्रिस्टन स्टब्स 18 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि आशुतोष शर्मा ने नाबाद 25 रन की पारी खेली और दिल्ली ने पांच गेंद शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया. इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान रियान पराग की 50 गेंदों में 90 रन की शानदार पारी की बदौलत 225/6 का बड़ा स्कोर बनाया. डोनोवन फरेरा ने अंत में केवल 14 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया. दिल्ली के लिए मिशेल स्टार्क सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने चार ओवर में 40 रन देकर तीन विकेट झटके.