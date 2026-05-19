IND vs AFG: रवींद्र जडेजा टीम इंडिया से बाहर, अजीत अगरकर ने बताया, जड्डू को क्यों नहीं दिया मौका?

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Ravindra Jadeja Exclusion: बीसीसीआई (BCCI) ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले वनडे और टेस्ट टीम के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. ऋषभ पंत को उपकप्तानी पद से हटा दिया गया है. उनकी जगह केएल राहुल टेस्ट टीम के उपकप्तान बनाए गए हैं. इसके अलावा श्रेयस अय्यर भी वनडे टीम में वापस आ गए हैं, वह उपकप्तान भी बनाए गए हैं. हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा रवींद्र जडेजा को लेकर भी हो रही है जो कि ना टेस्ट टीम का हिस्सा हैं और ना ही वनडे टीम का.
सेलेक्शन कमिटी के हेड अजीत अगरकर ने कहा है कि ‘रवींद्र जडेजा को टेस्ट स्क्वॉड से रेस्ट दिया गया है. रवींद्र जडेजा भारतीय टीम के अहम सदस्य हैं. विश्व कप 2027 के लिए हमारे पास 15-16 महीने बचे हुए हैं. हमें पता है कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में कंडीशन कैसी होती है. हम जानते हैं कि रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल टीम के लिए क्या कर सकते हैं. टेस्ट के लिहाज वे हमारे नंबर 1 स्पिनर हैं.”
रवींद्र जडेजा ने भारत के लिए अब तक 89 टेस्ट और कुल 210 वनडे मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 348 और 232 अपने नाम किए हैं. फिलहाल वह राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल खेल रहे हैं. भारत ने आखिरी टेस्ट नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था. इस मैच में जडेजा प्लेइंग XI में शामिल थे. इसके अलावा वह इस साल की शुरुआत में हुए भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए भी टीम का हिस्सा थे. लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे, टेस्ट सीरीज के लिए वह टीम का हिस्सा नहीं हैं.
अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साईं सुदर्शन, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल, नीतिश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर और हर्ष दुबे