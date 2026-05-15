श्रेयस अय्यर नहीं… रवि शास्त्री ने बताया किसे बनाना चाहिए टी20 टीम का कप्तान, चौंकाने वाला नाम लिया

संजू सैमसन ने मजबूत किया अपना दावा

रवि शास्त्री ने कहा कि अगर सूर्यकुमार यादव अगले दो वर्षों में अपनी बल्लेबाजी में सुधार नहीं कर पाते हैं, तो भारत 2028 टी20 विश्व कप से पहले नया कप्तान चुन सकता है. उनके अनुसार संजू सैमसन इस भूमिका के लिए बेहतरीन विकल्प हैं. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की है और बड़े मैचों में दबाव संभालना जानते हैं.

रवि शास्त्री ने की संजू की तारीफ

रवि शास्त्री ने कहा कि संजू सैमसन के पास हमेशा से प्रतिभा थी, लेकिन वह लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे. अब उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी आलोचकों को जवाब दे दिया है. शास्त्री का मानना है कि आने वाले वर्षों में संजू सैमसन भारतीय टी20 टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं. टी20 विश्व कप 2026 से पहले संजू सैमसन का प्रदर्शन अच्छा नहीं था. इस कारण उनकी टीम में जगह भी पक्की नहीं मानी जा रही थी. लेकिन टूर्नामेंट के महत्वपूर्ण मैचों में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और भारत को खिताब दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई.