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श्रेयस अय्यर नहीं… रवि शास्त्री ने बताया किसे बनाना चाहिए टी20 टीम का कप्तान, चौंकाने वाला नाम लिया

भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री का मानना है कि संजू सैमसन भारत के अगले टी20 कप्तान बन सकते हैं. सूर्यकुमार यादव की खराब बल्लेबाजी फॉर्म के बीच संजू ने टी20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन कर कप्तानी की दौड़ में अपनी दावेदारी मजबूत की है.

By: Satyam Sengar | Published: May 15, 2026 12:51:16 PM IST

रवि शास्त्री ने बताया किसे बनाना चाहिए टी20 टीम का कप्तान.
रवि शास्त्री ने बताया किसे बनाना चाहिए टी20 टीम का कप्तान.


Ravi Shastri Captain Choice: तीन महीने पहले सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने 2026 आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया था. इस जीत के बाद सूर्यकुमार यादव की कप्तानी की खूब तारीफ हुई थी. लेकिन अब उनकी बल्लेबाजी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. पिछले कुछ महीनों से वह बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में भी उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. इसी वजह से भारतीय टी20 टीम के लिए नए कप्तान की चर्चा शुरू हो गई है. ऐसी खबरें हैं कि श्रेयस अय्यर कप्तान बन सकते हैं. लेकिन रवि शास्त्री के श्रेयस अय्यर के साथ नहीं बल्कि संजू सैमसन के साथ हैं.

अगला टी20 विश्व कप 2028 में खेला जाएगा. ऐसे में भारतीय टीम के पास नए कप्तान पर विचार करने के लिए काफी समय है. श्रेयस अय्यर का नाम इस दौड़ में सामने आ रहा है, लेकिन पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री का मानना है कि संजू सैमसन इस जिम्मेदारी के लिए बहुत मजबूत दावेदार हैं. संजू के पास कप्तानी का अनुभव भी है और वह आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं.

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संजू सैमसन ने मजबूत किया अपना दावा

रवि शास्त्री ने कहा कि अगर सूर्यकुमार यादव अगले दो वर्षों में अपनी बल्लेबाजी में सुधार नहीं कर पाते हैं, तो भारत 2028 टी20 विश्व कप से पहले नया कप्तान चुन सकता है. उनके अनुसार संजू सैमसन इस भूमिका के लिए बेहतरीन विकल्प हैं. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की है और बड़े मैचों में दबाव संभालना जानते हैं.

रवि शास्त्री ने की संजू की तारीफ

रवि शास्त्री ने कहा कि संजू सैमसन के पास हमेशा से प्रतिभा थी, लेकिन वह लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे. अब उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी आलोचकों को जवाब दे दिया है. शास्त्री का मानना है कि आने वाले वर्षों में संजू सैमसन भारतीय टी20 टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं. टी20 विश्व कप 2026 से पहले संजू सैमसन का प्रदर्शन अच्छा नहीं था. इस कारण उनकी टीम में जगह भी पक्की नहीं मानी जा रही थी. लेकिन टूर्नामेंट के महत्वपूर्ण मैचों में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और भारत को खिताब दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई. 

Tags: Ravi Shastrisanju samson
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