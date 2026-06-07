500 से ज्यादा रन, 6 अर्धशतक और 194 का स्ट्राइक रेट, फिर भी टीम इंडिया में नहीं मिला मौका, ये अन्याय क्यों…..?

आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद रजत पाटीदार को इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में जगह नहीं मिली. यह फैसला कई क्रिकेट फैंस के लिए हैरानी भरा रहा, क्योंकि पाटीदार पूरे सीजन बेहतरीन फॉर्म में नजर आए थे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए रजत ने 500 से ज्यादा रन बनाए. उन्होंने छह अर्धशतक लगाए और पूरे टूर्नामेंट में करीब 191 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने कई मैचों में टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

इतना ही नहीं, वह लगातार दूसरे सीजन टीम की सफलता के बड़े कारणों में शामिल रहे. रजत ने पूरे सीजन दिखाया कि वह किसी भी गेंदबाज के खिलाफ तेजी से रन बना सकते हैं. चाहे टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालना हो या आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़ने हों, उन्होंने कई बार जिम्मेदारी संभाली. इसी वजह से उनके टीम इंडिया में चयन की उम्मीद की जा रही थी. हालांकि भारतीय टीम में जगह बनाना आसान नहीं है.

क्यों नहीं मिला मौका?

इस समय टी20 टीम में कई युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी जगह के लिए दावेदारी कर रहे हैं. चयनकर्ताओं ने शायद भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य खिलाड़ियों को मौका देना बेहतर समझा. इसके अलावा टी20 टीम चुनते समय केवल बल्लेबाजी ही नहीं देखी जाती. कई बार ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता मिलती है जो बल्लेबाजी के साथ विकेटकीपिंग या गेंदबाजी का विकल्प भी दे सकें. यही वजह हो सकती है कि शानदार प्रदर्शन के बावजूद पाटीदार को टीम में जगह नहीं मिल सकी.

टीम इंडिया के दरवाजे रजत से दूर

फिलहाल रजत पाटीदार के लिए यह निराशाजनक जरूर होगा, लेकिन उनका प्रदर्शन बताता है कि वह अभी भी टीम इंडिया के दरवाजे से बहुत दूर नहीं हैं. अगर वह आने वाले घरेलू और फ्रेंचाइजी टूर्नामेंटों में इसी तरह रन बनाते रहे, तो चयनकर्ताओं के लिए उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा. अभी के लिए, भारतीय टी20 टीम के ऐलान के बाद रजत पाटीदार का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले खिलाड़ियों में शामिल है.