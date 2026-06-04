IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन, अब टीम इंडिया में शामिल होने की एंट्री, इन 2 नामों पर चर्चा तेज

आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले रजत पाटीदार और वैभव सूर्यवंशी को जल्द ही भारतीय टी20 टीम में मौका मिल सकता है. क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, चयनकर्ता इन दोनों खिलाड़ियों पर खास नजर बनाए हुए हैं और आने वाली टी20 सीरीज के लिए इनके नामों पर विचार किया जा रहा है. रजत पाटीदार ने इस सीजन में अपने बल्ले से लगातार रन बनाए. उन्होंने कई मौकों पर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेलीं और दबाव में भी शानदार प्रदर्शन किया.

उनकी सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने जरूरत के हिसाब से खेल को आगे बढ़ाया और टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला. यही वजह है कि चयनकर्ताओं का ध्यान उनकी ओर गया है.दूसरी तरफ, युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी खोज बनकर सामने आए हैं. कम उम्र होने के बावजूद उन्होंने बड़े-बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी की. उनकी आक्रामक शैली और तेजी से रन बनाने की क्षमता ने क्रिकेट विशेषज्ञों और फैंस को काफी प्रभावित किया है.

भविष्य की टीम तैयार करने पर जोर

भारतीय टीम प्रबंधन और चयनकर्ता आने वाले वर्षों को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत टी20 टीम बनाना चाहते हैं. कई वरिष्ठ खिलाड़ी लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे में नए खिलाड़ियों को मौका देने की योजना पर भी काम चल रहा है. रजत पाटीदार जहां अनुभव और स्थिरता लेकर आते हैं, वहीं वैभव सूर्यवंशी युवा जोश और आक्रामक बल्लेबाजी का विकल्प देते हैं. दोनों खिलाड़ी टीम के लिए अलग-अलग भूमिका निभा सकते हैं.

आईपीएल का प्रदर्शन बन सकता है टिकट

भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए आईपीएल हमेशा से एक बड़ा मंच रहा है. इस लीग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अक्सर राष्ट्रीय टीम में मौका मिलता रहा है. रजत और वैभव ने भी अपने खेल से मजबूत दावा पेश किया है. हालांकि अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों खिलाड़ी चयनकर्ताओं की सूची में शामिल हैं. अगर उनका प्रदर्शन इसी तरह जारी रहता है, तो जल्द ही वे भारतीय टी20 जर्सी में नजर आ सकते हैं.