वैभव सूर्यवंशी खराब फील्डर हैं? RR कोच ने बताया, स्टार बल्लेबाज को कैसे मैनेज कर रही फ्रेंचाईजी

Trevor Penny on Vaibhav Suryavanshi: राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी टीम के शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन वह काफी कम फील्डिंग करते हुए देखे गए हैं. राजस्थान रॉयल्स के असिस्टेंट कोच ट्रेवर पेनी ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर उठ रही फिटनेस और फील्डिंग से जुड़ी चिंताओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है. उन्होंने साफ कहा कि टीम इस 15 साल के टैलेंट को बहुत सोच-समझकर मैनेज कर रही है, ताकि वह आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन को लगातार जारी रख सके.

वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में ही भारतीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना ली है. उनके आक्रामक और आधुनिक बल्लेबाजी अंदाज ने उन्हें टी20 क्रिकेट के सबसे होनहार खिलाड़ियों में शामिल कर दिया है. उनकी बल्लेबाजी शैली तेज और आक्रामक है, जिसमें वह गेंद को देखते ही अटैक करने में विश्वास रखते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह एक आईपीएल सीजन में क्रिस गेल के छक्कों के रिकॉर्ड से सिर्फ कुछ छक्के दूर हैं, जो उनकी पावर हिटिंग क्षमता को दिखाता है.

वैभव कमजोर फील्डिर नहीं हैं

ट्रेवर ने आगे कहा, टीम प्रबंधन अक्सर उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल करता है और उनकी फील्डिंग जिम्मेदारियों को सीमित रखता है. हालांकि ट्रेवर पेनी ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर फील्डर हैं. उनके अनुसार, यह केवल रणनीति का हिस्सा है ताकि खिलाड़ी पर अतिरिक्त दबाव न पड़े. पेनी ने कहा कि सूर्यवंशी विकेटों के बीच अच्छी दौड़ लगाते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत रन बनाने में है, न कि लंबे समय तक फील्डिंग करने में. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी फील्डिंग क्षमता अच्छी है.

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