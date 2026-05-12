‘गेंदबाजों का दबदबा कम हो रहा, टी20 क्रिकेट में सिर्फ बल्लेबाज…’ राहुल द्रविड़ की बॉलर्स को सलाह

पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ का मानना है कि टी20 क्रिकेट तेजी से बल्लेबाजों के पक्ष में झुक गया है और गेंदबाजों को अब अपनी कला को नए स्तर पर ले जाने की जरूरत है. उनके अनुसार पिछले दो-तीन सालों में बल्लेबाजी का स्तर असाधारण रूप से बढ़ा है. आधुनिक बल्लेबाज अब मैदान के हर हिस्से में आसानी से बड़े शॉट खेलने में सक्षम हो गए हैं, जिससे गेंदबाजों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं.

द्रविड़ ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि बल्लेबाजों की छक्के लगाने की क्षमता और अलग-अलग क्षेत्रों में रन बनाने की कला में जबरदस्त सुधार हुआ है. उन्होंने विश्वास जताया कि गेंदबाज लगातार अपने कौशल पर काम करते रहें तो आने वाले समय में फिर से प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकते हैं. उनके अनुसार क्रिकेट में संतुलन समय-समय पर बदलता रहता है और अगले कुछ सालों में गेंदबाज वापसी कर सकते हैं.

गेंदबाजों को मददगार पिचों की जरूरत

राहुल द्रविड़ का मानना है कि 200 से अधिक रन के स्कोर अब टी20 क्रिकेट में आम बात हो गए हैं. ऐसे में गेंदबाजों को अपनी रणनीति सुधारने के साथ-साथ ऐसी पिचों की भी जरूरत है, जहां उन्हें कुछ सहायता मिल सके. उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी विकेट तैयार की जानी चाहिए जिन पर स्पिनरों को टर्न मिले या तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त गति और उछाल प्राप्त हो. इससे बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच मुकाबला अधिक रोमांचक और संतुलित बनेगा.

खेल का संतुलन बनाए रखना जरूरी