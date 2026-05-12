Home > क्रिकेट > ‘गेंदबाजों का दबदबा कम हो रहा, टी20 क्रिकेट में सिर्फ बल्लेबाज…’ राहुल द्रविड़ की बॉलर्स को सलाह

‘गेंदबाजों का दबदबा कम हो रहा, टी20 क्रिकेट में सिर्फ बल्लेबाज…’ राहुल द्रविड़ की बॉलर्स को सलाह

राहुल द्रविड़ का मानना है कि टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजों का दबदबा बढ़ गया है और गेंदबाजों को वापसी के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण पिचों की जरूरत है. उन्होंने कहा कि क्रिकेट में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को समान अवसर मिल सके.

By: Satyam Sengar | Published: May 12, 2026 2:09:40 PM IST

राहुल द्रविड़ की गेंदबाजों को सलाह.
राहुल द्रविड़ की गेंदबाजों को सलाह.


पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ का मानना है कि टी20 क्रिकेट तेजी से बल्लेबाजों के पक्ष में झुक गया है और गेंदबाजों को अब अपनी कला को नए स्तर पर ले जाने की जरूरत है. उनके अनुसार पिछले दो-तीन सालों में बल्लेबाजी का स्तर असाधारण रूप से बढ़ा है. आधुनिक बल्लेबाज अब मैदान के हर हिस्से में आसानी से बड़े शॉट खेलने में सक्षम हो गए हैं, जिससे गेंदबाजों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं.
 
द्रविड़ ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि बल्लेबाजों की छक्के लगाने की क्षमता और अलग-अलग क्षेत्रों में रन बनाने की कला में जबरदस्त सुधार हुआ है. उन्होंने विश्वास जताया कि गेंदबाज लगातार अपने कौशल पर काम करते रहें तो आने वाले समय में फिर से प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकते हैं. उनके अनुसार क्रिकेट में संतुलन समय-समय पर बदलता रहता है और अगले कुछ सालों में गेंदबाज वापसी कर सकते हैं.
 
गेंदबाजों को मददगार पिचों की जरूरत
राहुल द्रविड़ का मानना है कि 200 से अधिक रन के स्कोर अब टी20 क्रिकेट में आम बात हो गए हैं. ऐसे में गेंदबाजों को अपनी रणनीति सुधारने के साथ-साथ ऐसी पिचों की भी जरूरत है, जहां उन्हें कुछ सहायता मिल सके. उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी विकेट तैयार की जानी चाहिए जिन पर स्पिनरों को टर्न मिले या तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त गति और उछाल प्राप्त हो. इससे बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच मुकाबला अधिक रोमांचक और संतुलित बनेगा.
 
खेल का संतुलन बनाए रखना जरूरी
द्रविड़ ने किसी विशेष नियम बदलाव की वकालत नहीं की, लेकिन कहा कि ऐसा कोई भी कदम स्वागत योग्य होगा जिससे गेंदबाजों को बेहतर अवसर मिल सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मैदान की बाउंड्री का आकार बढ़ाना व्यावहारिक समाधान नहीं है. पूर्व भारतीय कोच ने जोर देकर कहा कि क्रिकेट का असली आनंद तभी है जब बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को बराबरी का मौका मिले. उनका मानना है कि खेल का संतुलन किसी एक पक्ष के पक्ष में अत्यधिक नहीं झुकना चाहिए.

Tags: Rahul Dravid
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आप आम के इन प्रकारों को जानते हैं?

May 11, 2026

चिया सीड्स के 5 फायदे

May 11, 2026

ऐसे बिताएं बड़े मंगलवार का दिन, खुश हो जाएंगे बजरंगबली!

May 11, 2026

गर्मियों में लीची खाने के गजब के फायदे

May 11, 2026

वेट लॉस के 8 जादुई ड्रिंक्स

May 11, 2026

Summer Tips: भूलकर भी न खाएं 5 फल

May 11, 2026
‘गेंदबाजों का दबदबा कम हो रहा, टी20 क्रिकेट में सिर्फ बल्लेबाज…’ राहुल द्रविड़ की बॉलर्स को सलाह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘गेंदबाजों का दबदबा कम हो रहा, टी20 क्रिकेट में सिर्फ बल्लेबाज…’ राहुल द्रविड़ की बॉलर्स को सलाह
‘गेंदबाजों का दबदबा कम हो रहा, टी20 क्रिकेट में सिर्फ बल्लेबाज…’ राहुल द्रविड़ की बॉलर्स को सलाह
‘गेंदबाजों का दबदबा कम हो रहा, टी20 क्रिकेट में सिर्फ बल्लेबाज…’ राहुल द्रविड़ की बॉलर्स को सलाह
‘गेंदबाजों का दबदबा कम हो रहा, टी20 क्रिकेट में सिर्फ बल्लेबाज…’ राहुल द्रविड़ की बॉलर्स को सलाह