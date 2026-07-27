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R Ashwin: रविचंद्रन अश्विन बनेंगे टीम इंडिया के नए चीफ सिलेक्टर? लेंगे अजीत अगरकर की जगह

R Ashwin BCCI Chief Selector: चीफ सिलेक्टर वह व्यक्ति होता है जिसे BCCI भारतीय टीम की सिलेक्शन कमिटी का हेड नियुक्त करता है. कमिटी के दूसरे सदस्य अपनी राय देते हैं, लेकिन उन्हें मानने या न मानने की ज़िम्मेदारी चीफ सिलेक्टर की होती है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 27, 2026 3:09:49 PM IST

R Ashwin: रविचंद्रन अश्विन बनेंगे टीम इंडिया के नए चीफ सिलेक्टर? लेंगे अजीत अगरकर की जगह


R Ashwin BCCI Chief Selector: टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर के पद पर कुछ समय से चर्चा हो रही है.अभी, यह पद पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर के पास है. अगरकर को जुलाई 2023 में चीफ सिलेक्टर नियुक्त किया गया था. उन्हें शुरू में दो साल के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन फिर उन्हें एक साल का एक्सटेंशन मिला. यही वजह है कि उनका टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर के पद पर कुछ समय से चर्चा हो रही है.इससे उनकी जगह के लिए कोई और उम्मीदवार सामने आ सकता है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में रविचंद्रन अश्विन का नाम दावेदार के तौर पर लिया गया है. 

चीफ सिलेक्टर वह व्यक्ति होता है जिसे BCCI भारतीय टीम की सिलेक्शन कमिटी का हेड नियुक्त करता है. कमिटी के दूसरे सदस्य अपनी राय देते हैं, लेकिन उन्हें मानने या न मानने की ज़िम्मेदारी चीफ सिलेक्टर की होती है.

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Tags: BCCI Chief SelectorR ashwin
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