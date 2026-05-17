‘मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना…’ विराट कोहली का बयान, अब क्या बोले आर अश्विन?

उनके इस बयान ने क्रिकेट जगत में बड़ी चर्चा छेड़ दी थी. पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर अश्विन, जिन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. उन्होंने कहा कि कोहली की सोच बिल्कुल सही है. उनके अनुसार इतने सालों तक भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को बार-बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए.
अश्विन ने क्यों किया कोहली का समर्थन?
अश्विन ने कहा कि विराट कोहली ने अपने करियर में लगभग सब कुछ हासिल कर लिया है. उन्होंने भारत को कई यादगार जीत दिलाई और लंबे समय तक टीम का नेतृत्व किया. अश्विन के मुताबिक, बाहर के लोगों की आलोचना खेल का हिस्सा है, लेकिन अनुभवी खिलाड़ी धीरे-धीरे समझ जाते हैं कि असली मुकाबला दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होता है.