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‘मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना…’ विराट कोहली का बयान, अब क्या बोले आर अश्विन?

विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास पर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा बयान दिया है. जानिए क्यों अश्विन ने कहा कि कोहली को अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है.

By: Satyam Sengar | Published: May 17, 2026 12:30:43 PM IST

विराट कोहली के बयान पर क्या बोले आर अश्विन.
विराट कोहली के बयान पर क्या बोले आर अश्विन.


भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास को लेकर दिए गए बयान का खुलकर समर्थन किया है. आईपीएल 2026 के दौरान विराट कोहली ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उन्हें बार-बार खुद को साबित करने का दबाव महसूस हो रहा था. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए कोहली ने कहा कि वह ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहते, जहां हर मैच के बाद उनकी अहमियत पर सवाल उठाए जाएं.

उनके इस बयान ने क्रिकेट जगत में बड़ी चर्चा छेड़ दी थी. पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर अश्विन, जिन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. उन्होंने कहा कि कोहली की सोच बिल्कुल सही है. उनके अनुसार इतने सालों तक भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को बार-बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए.

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अश्विन ने क्यों किया कोहली का समर्थन?

अश्विन ने कहा कि विराट कोहली ने अपने करियर में लगभग सब कुछ हासिल कर लिया है. उन्होंने भारत को कई यादगार जीत दिलाई और लंबे समय तक टीम का नेतृत्व किया. अश्विन के मुताबिक, बाहर के लोगों की आलोचना खेल का हिस्सा है, लेकिन अनुभवी खिलाड़ी धीरे-धीरे समझ जाते हैं कि असली मुकाबला दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होता है.

2027 वर्ल्ड कप पर भी बोले कोहली

कोहली ने 2027 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने साफ कहा कि अगर टीम को उनकी जरूरत नहीं है तो यह बात सीधे बता दी जाए, लेकिन लगातार खुद को साबित करने का दबाव किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल होता है. उनके इस बयान को कई पूर्व खिलाड़ियों और फैंस ने ईमानदार और साहसी बताया है.

Tags: R ashwinvirat kohli
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