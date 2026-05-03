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प्रियांश आर्य से बुजुर्ग को आई चोट, प्रीती ज़िंटा ने वीडियो कॉल पर पूछा हाल, नेटिजंस कर रहे पंजाब किंग्स की मालकिन की तारीफ

हाल ही में प्रियांश आर्य के छक्के से एक बुजुर्ग घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद टीम की को-ओनर प्रीति जिंटा ने वीडियो कॉल पर उनसे बात करके उनका हालचाल पूछा.

By: Shivangi Shukla | Published: May 3, 2026 1:43:56 PM IST

प्रियांश आर्य से बुजुर्ग को आई चोट, प्रीती ज़िंटा ने वीडियो कॉल पर पूछा हाल
प्रियांश आर्य से बुजुर्ग को आई चोट, प्रीती ज़िंटा ने वीडियो कॉल पर पूछा हाल


हाल ही में प्रियांश आर्य के छक्के से एक बुजुर्ग घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद टीम की को-ओनर प्रीति जिंटा ने वीडियो कॉल पर उनसे बात करके उनका हालचाल पूछा.

एक्ट्रेस ने इस संक्षिप्त बातचीत का वीडियो पंजाब किंग्स के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया, साथ ही लिखा, “फैंस हमेशा पहले आते हैं. कृष्ण चंद जी के जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं.” उन्हें बेहतर होते देखकर खुशी हुई.”

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क्या है पूरा मामला 

दरअसल, बीते मंगलवार को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मैच के दौरान यह घटना हुई थी. मैच में प्रियांश आर्य के बैट से निकला एक ऊंचा शॉट सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरा, जिससे वहा मौजूद बुजुर्ग फैन कृष्णचंद के चेहरे पर गेंद से चोट लग गई और उनका चेहरा लहूलुहान हो गया. आसपास बैठे दर्शकों ने तुरंत बुजुर्ग की मदद की और उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया. इलाज के बाद अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है.

इस घटना के बाद टीम की को-ओनर प्रीति जिंटा और खिलाड़ी प्रियांश आर्य ने वीडियो कॉल के जरिए घायल कृष्णचंद से बातचीत की. इस दौरान प्रियांश ने कहा कि उन्हें टेंशन हो गई थी कि कृष्णचंद जी को ज्यादा चोट तो नहीं लगी. सोशल मीडिया पर लोग प्रीती ज़िंटा के इस व्यवहार की बेहद तारीफ़ कर रहे हैं.

धर्मशाला में मैच देखने के लिए किए इन्वाइट 

वीडियो कॉल के दौरान जब प्रीति जिंटा ने बुजुर्ग से बातचीत की तो उन्हें धर्मशाला में होने वाले अगले मैच के लिए भी इनवाइट किया. साथ ही मजाकिया अंदाज में एक्ट्रेस ने कहा कि अगली बार आपको हेलमेट पहना देंगे, ताकि कोई बॉल आए तो भी आप सुरक्षित रहें. प्रीति ने कहा, “आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप सेफ रहें और हम आपका धर्मशाला में इंतजार करेंगे.”
  

Tags: iplpreity zintaPunjab Kings
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