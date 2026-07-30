Home > क्रिकेट > Priya Saroj On Rinku Singh: अपनी होने वाली पत्नी को क्यो डांटते हैं रिंकू सिंह?  प्रिया सरोज ने भारतीय क्रिकेटर के बारे में किया हैरान करने वाला खुलासा

Priya Saroj On Rinku Singh: अपनी होने वाली पत्नी को क्यो डांटते हैं रिंकू सिंह?  प्रिया सरोज ने भारतीय क्रिकेटर के बारे में किया हैरान करने वाला खुलासा

Priya Saroj On Rinku Singh: . रिंकू सिंह बहुत शर्मीले इंसान हैं और अकेलापन पसंद करते हैं, वहीं प्रिया सरोज मिलनसार और बहुत सोशल इंसान हैं. प्रिया सरोज ने इस इंटरव्यू में एक दिलचस्प खुलासा भी किया. उन्होंने बताया कि उन्हें रिंकू सिंह से डांट क्यों पड़ती है. उन्होंने रिंकू सिंह के बारे में एक राज़ भी बताया.

By: Divyanshi Singh | Published: July 30, 2026 4:51:32 PM IST

रिंकू सिंह अपनी मंगेतर को क्यों डांटते हैं?
रिंकू सिंह अपनी मंगेतर को क्यों डांटते हैं?


Priya Saroj On Rinku Singh: रिंकू सिंह की मंगेतर और समाजवादी पार्टी की MP प्रिया सरोज का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस इंटरव्यू में, प्रिया सरोज ने अपने दिल की बातें शेयर कीं और बताया कि कैसे वह और रिंकू सिंह एक परफेक्ट जोड़ी हैं. रिंकू सिंह बहुत शर्मीले इंसान हैं और अकेलापन पसंद करते हैं, वहीं प्रिया सरोज मिलनसार और बहुत सोशल इंसान हैं. प्रिया सरोज ने इस इंटरव्यू में एक दिलचस्प खुलासा भी किया. उन्होंने बताया कि उन्हें रिंकू सिंह से डांट क्यों पड़ती है. उन्होंने रिंकू सिंह के बारे में एक राज़ भी बतायाक

प्रिया सरोज को रिंकू सिंह से डांट क्यों पड़ती है?

प्रिया सरोज ने बताया कि रिंकू सिंह अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं और अगर प्रिया कुछ गलत खा लेती हैं तो उन्हें डांटते हैं. प्रिया सरोज ने कहा, “मुझे बहुत डांट पड़ती है. मैं कुछ भी मीठा नहीं खाती. मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती. मैं बहुत सारा व्हाइट सॉस पास्ता खाती हूं. जब वह आसपास होते हैं तो मुझे टोकते रहते हैं.” यह मत खाओ, वह मत खाओ. मुझे एक्सरसाइज करनी है. वह सुबह उठता है, जिम जाता है, प्रैक्टिस करता है, और जब वह फ्री होता है, तो मुझे कॉल करके बताता है कि वह कब फ्री है. उसे सोशल लाइफ पसंद नहीं है. वह अकेले समय बिताता है.’

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प्रिया सरोज ने रिंकू का सीक्रेट बताया

प्रिया सरोज ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी सगाई के दिन बहुत अच्छा डांस किया, जिससे रिंकू सिंह शर्मा गए. प्रिया सरोज ने कहा कि रिंकू बहुत अच्छा डांस करता है, लेकिन वह शर्मीला है. उन्होंने कहा, “रिंकू सिंह बहुत अच्छा डांस करता है, लेकिन वह सिर्फ दोस्तों के साथ डांस करता है. वह बहुत शर्मीला है. वह मैच के बाद पार्टी में बहुत अच्छा डांस करता है. मैं बिल्कुल भी शर्मीली नहीं हूं. मैं डांस करती हूं.”

प्रिया और रिंकू एक दूसरे के लिए परफेक्ट क्यों हैं?

प्रिया सरोज ने बताया कि वह और रिंकू सिंह एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं. उन्होंने कहा, “मुझे फोटोग्राफी का शौक है. मुझे खाना बनाना पसंद है. मुझे बात करना पसंद है. और वह बिल्कुल उल्टा है.” वह कम बोलता है, वह कम बोलता है. वह कम शेयर करता है. मैं बहुत ज़्यादा शेयर करती हूं. तो यह हम दोनों का कॉम्बिनेशन है, मैं बात करता रहता हूं और वह सुनता रहता है.

Tags: Priya Sarojrinku singh
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