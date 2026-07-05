Home > क्रिकेट > ‘मुझे कई बार धोखा मिला’, होने वाली पत्नी ने पृथ्वी शॉ पर लगाया गंभीर आरोप? 4 महीने पहले हुई थी सगाई

‘मुझे कई बार धोखा मिला’, होने वाली पत्नी ने पृथ्वी शॉ पर लगाया गंभीर आरोप? 4 महीने पहले हुई थी सगाई

Prithvi Shaw: उनके रिश्ते में अनबन की अफवाहों को तब और बल मिला जब आकृति अग्रवाल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से पृथ्वी शॉ के साथ अपनी सभी तस्वीरें हटा दीं. इसके अलावा, उन्होंने मार्च में अपनी सगाई की खूबसूरत तस्वीरें भी पूरी तरह से डिलीट कर दीं.

By: Divyanshi Singh | Published: July 5, 2026 3:40:27 PM IST

पृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल ने रिश्ता किया खत्म?
पृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल ने रिश्ता किया खत्म?


Prithvi Shaw: इंडियन क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर एक गंभीर दावा किया जा रहा है. मार्च 2026 में सगाई करने वाले इस कपल के बीच ब्रेकअप की अफवाहें सिर्फ चार महीने में ही तेज हो गई हैं. आकृति अग्रवाल के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट और उनके कामों ने ब्रेकअप की अफवाहों को और हवा दी है. इस स्टार कपल के बीच अनबन के कई बड़े कारण सामने आ रहे हैं.

 इंस्टाग्राम से सगाई की तस्वीरें डिलीट

उनके रिश्ते में अनबन की अफवाहों को तब और बल मिला जब आकृति अग्रवाल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से पृथ्वी शॉ के साथ अपनी सभी तस्वीरें हटा दीं. इसके अलावा, उन्होंने मार्च में अपनी सगाई की खूबसूरत तस्वीरें भी पूरी तरह से डिलीट कर दीं. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने रिश्ते के खत्म होने का संकेत देते हुए, आकृति ने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया है. उनका अनफॉलो करना फैंस के लिए एक शॉक की तरह है.

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सोशल मीडिया स्टोरी में लगे गंभीर आरोप

सोशल मीडिया पर एक इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, और दावा किया जा रहा है कि आकृति अग्रवाल ने कुछ घंटों बाद इसे डिलीट कर दिया. वायरल इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है, “मुझे कई बार धोखा मिला, फिर भी मैंने एक शब्द नहीं कहा. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ज़िंदगी में एक कदम आगे बढ़ने के बाद भी… सोशल मीडिया पर चल रही हर अफवाह पूरी तरह सच है.” एक और फोटो के साथ उन्होंने लिखा, “वह हमेशा झूठ बोलेगा.” हालांकि, इस विवाद को लेकर अभी तक दोनों में से किसी भी पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है.

आकृति अग्रवाल कौन हैं?

आकृति अग्रवाल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस हैं. वह इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव हैं, जहां उन्हें लगभग 3.1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. उन्होंने तेलुगु फिल्म “त्रिमुखा” से अपना स्क्रीन डेब्यू भी किया था. उनका एक YouTube चैनल भी है जिस पर हजारों सब्सक्राइबर हैं, जहां वह व्लॉग और लाइफस्टाइल वीडियो शेयर करती हैं. पृथ्वी और आकृति को कई बार एक साथ देखा गया है. सगाई करने से पहले दोनों ने लंबे समय तक डेट किया था.

Tags: Prithvi Shaw
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