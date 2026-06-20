IND vs AUS: प्रसिद्ध कृष्णा का कहर, पांच विकेट लेकर अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ी, हश्मतुल्लाह ने ठोकी सेंचुरी

नई दिल्ली. भारत और अफगानिस्तान (India vs Afghanistan) के बीच चेन्नई में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच विकेट झटके. उनकी घातक गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 218 रन पर समेट दिया. यह वनडे क्रिकेट में प्रसिद्ध कृष्णा के यादगार प्रदर्शनों में से एक माना जा रहा है.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम को शुरुआत से ही प्रसिद्ध कृष्णा ने झटके देने शुरू कर दिए. उन्होंने दूसरे ही ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज को पवेलियन भेज दिया. इसके बाद रहमत शाह, इब्राहिम जादरान और दरविश रसूली को भी आउट कर अफगानिस्तान की बल्लेबाजी को पूरी तरह दबाव में ला दिया. महज 10 ओवर के भीतर अफगानिस्तान का स्कोर 36 रन पर चार विकेट हो गया था. रोहित शर्मा ने स्लिप में तीन शानदार कैच लेकर प्रसिद्ध कृष्णा का बेहतरीन साथ दिया.

शुरुआती स्पेल में मचाया तहलका

प्रसिद्ध कृष्णा की सटीक लाइन और लेंथ ने अफगान बल्लेबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया. उनकी गेंदों पर लगातार किनारे लग रहे थे और भारतीय फील्डरों ने कोई गलती नहीं की. शुरुआती चार विकेट लेकर उन्होंने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया. अफगानिस्तान की टीम शुरुआत के झटकों से उबर नहीं सकी.

शाहीदी के शतक का भी नहीं पड़ा असर

हालांकि कप्तान हश्मतुल्लाह शाहीदी और अजमतुल्लाह ओमरजई ने पांचवें विकेट के लिए 105 रन जोड़कर टीम को संभालने की कोशिश की. शाहीदी ने शानदार 102 रन बनाए, जबकि ओमरजई ने 50 रन का योगदान दिया. लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी करते हुए शाहीदी को आउट कर अपना पांचवां विकेट पूरा किया और अफगानिस्तान की पारी 218 रन पर समाप्त हो गई. प्रसिद्ध कृष्णा ने 23 रन देकर पांच विकेट हासिल किए और मैच के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी साबित हुए. उनके अलावा प्रिंस यादव, हर्ष दुबे और गुरनूर बरार को एक-एक विकेट मिला. भारत की इस शानदार जीत में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी सबसे बड़ा कारण रही.