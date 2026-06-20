IND vs AUS: प्रसिद्ध कृष्णा का कहर, पांच विकेट लेकर अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ी, हश्मतुल्लाह ने ठोकी सेंचुरी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम को शुरुआत से ही प्रसिद्ध कृष्णा ने झटके देने शुरू कर दिए. उन्होंने दूसरे ही ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज को पवेलियन भेज दिया. इसके बाद रहमत शाह, इब्राहिम जादरान और दरविश रसूली को भी आउट कर अफगानिस्तान की बल्लेबाजी को पूरी तरह दबाव में ला दिया. महज 10 ओवर के भीतर अफगानिस्तान का स्कोर 36 रन पर चार विकेट हो गया था. रोहित शर्मा ने स्लिप में तीन शानदार कैच लेकर प्रसिद्ध कृष्णा का बेहतरीन साथ दिया.
शुरुआती स्पेल में मचाया तहलका
प्रसिद्ध कृष्णा की सटीक लाइन और लेंथ ने अफगान बल्लेबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया. उनकी गेंदों पर लगातार किनारे लग रहे थे और भारतीय फील्डरों ने कोई गलती नहीं की. शुरुआती चार विकेट लेकर उन्होंने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया. अफगानिस्तान की टीम शुरुआत के झटकों से उबर नहीं सकी.