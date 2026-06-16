तिलक वर्मा काले हैं, इसलिए अर्शदीप सिंह ने उन्हें ‘अंधेरा’ बुलाया? IPL के बाद सामने आ रहे गहरे सच

प्रभसिमरन ने इनसाइडस्पोर्ट से बातचीत में कहा कि यह दोस्तों के बीच होने वाला सामान्य मजाक था. उन्होंने बताया कि अर्शदीप और तिलक लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं और साथ में काफी क्रिकेट खेल चुके हैं. प्रभसिमरन ने कहा, “ये बस मजाक-मस्ती की बात थी. दोनों अच्छे दोस्त हैं. दोस्त आपस में कई तरह की बातें करते हैं. किसी भी बात को कैसे लेना है, यह उस इंसान पर भी निर्भर करता है. इसलिए लोगों को इस मामले को दोनों खिलाड़ियों पर ही छोड़ देना चाहिए.”
अर्शदीप के खेल पर नहीं पड़ा असर
इस वीडियो के वायरल होने के बाद भारतीय क्रिकेट में रंगभेद और खिलाड़ियों के व्यवहार को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई थी. हालांकि, इस मामले पर अब तक न तो अर्शदीप सिंह और न ही तिलक वर्मा ने कोई बयान दिया है. प्रभसिमरन से जब पूछा गया कि क्या इस विवाद का असर अर्शदीप के खेल पर पड़ा, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है.