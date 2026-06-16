Home > क्रिकेट > तिलक वर्मा काले हैं, इसलिए अर्शदीप सिंह ने उन्हें ‘अंधेरा’ बुलाया? IPL के बाद सामने आ रहे गहरे सच

तिलक वर्मा काले हैं, इसलिए अर्शदीप सिंह ने उन्हें ‘अंधेरा’ बुलाया? IPL के बाद सामने आ रहे गहरे सच

आईपीएल 2026 में वायरल हुए अर्शदीप सिंह और तिलक वर्मा के वीडियो पर प्रभसिमरन सिंह ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ी अच्छे दोस्त हैं और मजाक को विवाद बनाने की जरूरत नहीं है. साथ ही उन्होंने अर्शदीप के खेल और मेहनत की भी तारीफ की.

By: Satyam Sengar | Published: June 16, 2026 4:59:53 PM IST

अर्शदीप सिंह ने तिलक वर्मा को काला बुलाया था.
अर्शदीप सिंह ने तिलक वर्मा को काला बुलाया था.


आईपीएल 2026 के दौरान अर्शदीप सिंह और तिलक वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. वीडियो में अर्शदीप मजाक करते हुए तिलक से कहते नजर आए, “ओए अंधेरे, सनस्क्रीन लगाया?”. इसके बाद सोशल मीडिया पर काफी बहस शुरू हो गई और कई लोगों ने इस टिप्पणी की आलोचना की. अब पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी राय दी है. उन्होंने कहा कि अर्शदीप और तिलक बहुत अच्छे दोस्त हैं और लोग इस बात को बेवजह ज्यादा बड़ा बना रहे हैं.

प्रभसिमरन ने इनसाइडस्पोर्ट से बातचीत में कहा कि यह दोस्तों के बीच होने वाला सामान्य मजाक था. उन्होंने बताया कि अर्शदीप और तिलक लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं और साथ में काफी क्रिकेट खेल चुके हैं. प्रभसिमरन ने कहा, “ये बस मजाक-मस्ती की बात थी. दोनों अच्छे दोस्त हैं. दोस्त आपस में कई तरह की बातें करते हैं. किसी भी बात को कैसे लेना है, यह उस इंसान पर भी निर्भर करता है. इसलिए लोगों को इस मामले को दोनों खिलाड़ियों पर ही छोड़ देना चाहिए.”

अर्शदीप के खेल पर नहीं पड़ा असर

इस वीडियो के वायरल होने के बाद भारतीय क्रिकेट में रंगभेद और खिलाड़ियों के व्यवहार को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई थी. हालांकि, इस मामले पर अब तक न तो अर्शदीप सिंह और न ही तिलक वर्मा ने कोई बयान दिया है. प्रभसिमरन से जब पूछा गया कि क्या इस विवाद का असर अर्शदीप के खेल पर पड़ा, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है.

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प्रभसिमरन ने और क्या कहा?

उन्होंने कहा, “अर्शदीप का स्वभाव ऐसा है कि वह अच्छे और बुरे दोनों समय में एक जैसे रहते हैं. वह बहुत मेहनती खिलाड़ी हैं. किसी खिलाड़ी के निजी मामलों को उसके मैदान के प्रदर्शन से जोड़कर देखना सही नहीं होगा.” प्रभसिमरन का मानना है कि अर्शदीप को उनके क्रिकेट के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई किसी घटना के आधार पर.

Tags: arshdeep singhtilak varma
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