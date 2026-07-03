क्रिकेट फैंस की लगेगी लॉटरी, PM मोदी नई टी20 लीग का करेंगे ऐलान, 12 से शुरू होगा टूर्नामेंट

चेन्नई में मैच कराए जाने की संभावना

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पिछले कई महीनों से इस योजना पर काम कर रहा है. फरवरी में उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत आकर चेन्नई में मैच कराने की संभावनाओं का जायजा लिया था. इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने एमए चिदंबरम स्टेडियम का निरीक्षण किया और बीसीसीआई तथा तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं. शुरुआत में भारत में कई बीबीएल मैच कराने की योजना थी, लेकिन बिजी क्रिकेट कैलेंडर के कारण फिलहाल केवल उद्घाटन मुकाबला आयोजित करने की तैयारी की जा रही है.

मानसून एक बड़ी चिंता

हालांकि, इस ऐतिहासिक मैच के आयोजन से पहले कुछ चुनौतियां भी हैं. ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई के लिए सीधी उड़ान नहीं होने के कारण दोनों टीमों को करीब 13 घंटे की यात्रा करनी पड़ सकती है. इसके अलावा खिलाड़ियों के आराम और पूरे बीबीएल कार्यक्रम पर भी इसका असर पड़ सकता है. दिसंबर में चेन्नई में पूर्वोत्तर मानसून के चलते बारिश की संभावना भी एक बड़ी चिंता है. वहीं, मैच दिन में खेला जाए या फिर फ्लडलाइट्स में, इस पर भी आयोजक अभी अंतिम फैसला नहीं ले पाए हैं.