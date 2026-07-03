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क्रिकेट फैंस की लगेगी लॉटरी, PM मोदी नई टी20 लीग का करेंगे ऐलान, 12 से शुरू होगा टूर्नामेंट

भारत में पहली बार बिग बैश लीग (बीबीएल) का मुकाबला आयोजित किया जा सकता है. यह ऐतिहासिक मैच 12 दिसंबर को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने की संभावना है. पीएम मोदी जल्दी ही इसकी घोषणा कर सकते हैं.

By: Satyam Sengar | Published: July 3, 2026 6:20:05 PM IST

पीएम मोदी करेंगे नई टी20 लीग का ऐलान.
पीएम मोदी करेंगे नई टी20 लीग का ऐलान.


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी दौरे के दौरान क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में पहली बार बिग बैश लीग (बीबीएल) का मुकाबला आयोजित किया जा सकता है. यह ऐतिहासिक मैच 12 दिसंबर को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने की संभावना है. अगर सभी मंजूरियां मिल जाती हैं, तो यह पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया की घरेलू टी20 लीग का कोई मैच भारतीय सरजमीं पर खेला जाएगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुकाबले में मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स की टीमें आमने-सामने होंगी. हालांकि, इस मैच के आयोजन के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच आखिरी सहमति होना अभी बाकी है. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई के अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान इस पहल की घोषणा कर सकते हैं, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत होते क्रिकेट संबंधों का प्रतीक होगी.

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चेन्नई में मैच कराए जाने की संभावना

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पिछले कई महीनों से इस योजना पर काम कर रहा है. फरवरी में उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत आकर चेन्नई में मैच कराने की संभावनाओं का जायजा लिया था. इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने एमए चिदंबरम स्टेडियम का निरीक्षण किया और बीसीसीआई तथा तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अधिकारियों के साथ बैठकें भी कीं. शुरुआत में भारत में कई बीबीएल मैच कराने की योजना थी, लेकिन बिजी क्रिकेट कैलेंडर के कारण फिलहाल केवल उद्घाटन मुकाबला आयोजित करने की तैयारी की जा रही है.

मानसून एक बड़ी चिंता

हालांकि, इस ऐतिहासिक मैच के आयोजन से पहले कुछ चुनौतियां भी हैं. ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई के लिए सीधी उड़ान नहीं होने के कारण दोनों टीमों को करीब 13 घंटे की यात्रा करनी पड़ सकती है. इसके अलावा खिलाड़ियों के आराम और पूरे बीबीएल कार्यक्रम पर भी इसका असर पड़ सकता है. दिसंबर में चेन्नई में पूर्वोत्तर मानसून के चलते बारिश की संभावना भी एक बड़ी चिंता है. वहीं, मैच दिन में खेला जाए या फिर फ्लडलाइट्स में, इस पर भी आयोजक अभी अंतिम फैसला नहीं ले पाए हैं.

Tags: Big Bash League
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