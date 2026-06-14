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पाकिस्तान क्रिकेट में होगा बदलाव! हफीज, युनूस खान को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, मोहसिन नकवी ने उठाया कदम

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी क्रिकेट सुधार के लिए पूर्व खिलाड़ियों की सलाहकार समिति का विस्तार करने जा रहे हैं. मिस्बाह-उल-हक, सरफराज अहमद, यूनिस खान और मोहम्मद हफीज़ जैसे दिग्गजों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.

By: Satyam Sengar | Published: June 14, 2026 8:23:15 PM IST

मोहसिन नकवी करेंगे बदलाव.
मोहसिन नकवी करेंगे बदलाव.


पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी पाकिस्तान क्रिकेट में सुधार लाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं. उन्होंने फैसला किया है कि सलाहकार समिति में तीन से चार और पूर्व टेस्ट और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा. उनका मानना है कि अनुभवी क्रिकेटरों की संख्या बढ़ने से बेहतर फैसले लिए जा सकेंगे और टीम के प्रदर्शन में सुधार होगा. लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए मोहसिन नक़वी ने बताया कि फिलहाल उनकी सलाहकार समिति में तीन पूर्व क्रिकेट दिग्गज शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि क्रिकेट से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले उन लोगों को लेने चाहिए जिन्हें खेल का गहरा अनुभव और समझ हो. इसी वजह से वह कई पूर्व खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही समिति का विस्तार किया जाएगा. वर्तमान में पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक और सरफराज अहमद उनके सलाहकारों में शामिल हैं. खबरों के अनुसार, पूर्व कप्तान यूनिस खान और मोहम्मद हफीज़ को भी इस समिति में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है. नक़वी का कहना है कि छह या सात अनुभवी क्रिकेट दिमाग एक साथ मिलकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं.

घरेलू क्रिकेट और राष्ट्रीय टीम पर रहेगा फोकस

मोहसिन नक़वी ने स्पष्ट किया कि नई सलाहकार समिति को राष्ट्रीय टीम, घरेलू क्रिकेट और अन्य क्रिकेट मामलों में निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि वह क्रिकेट मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते और उनका मुख्य काम बोर्ड को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. नक़वी के अनुसार कप्तानी से जुड़े फैसले भी यही समिति करेगी. उन्होंने कहा कि वह सुझाव दे सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय क्रिकेट विशेषज्ञों का होगा और उन्हें उनके फैसलों पर भरोसा करना होगा.

केंद्रीय अनुबंध के लिए घरेलू क्रिकेट जरूरी

पीसीबी अध्यक्ष ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य किया जा सकता है. बोर्ड नए केंद्रीय अनुबंध ढांचे पर काम कर रहा है और इस बात पर सहमति बन रही है कि सभी खिलाड़ियों को सभी प्रारूपों में घरेलू क्रिकेट खेलना होगा. इस कदम का उद्देश्य घरेलू क्रिकेट को मजबूत बनाना और खिलाड़ियों को लगातार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित करना है. माना जा रहा है कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट की नींव और मजबूत होगी.

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Tags: mohsin naqvi
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