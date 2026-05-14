PBKS vs MI: यहां देखें इस महामुकाबले का लाइव प्रसारण, इस OTT पर होगी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग

PBKS vs MI Live Streaming: आईपीएल 2026 के 58वां मैच काफी दिलचस्प होने वाला है. यह मैच दो धुरंधर टीमों पीबीकेएस और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच होने वाला है.

MI और PBKS के बीच यह मुकाबला 14 मई, 2026, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा. आइये जानते हैं मैच कितनी बजे से शुरू होगा और इसका लाइव प्रसारण कहां होगा?

भारत में MI और PBKS का लाइव मैच कहां देखें

टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आईपीएल 2026 के सभी मैचों का लाइव प्रसारण अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में करता है. यह चैनल टाटा प्ले , एयरटेल डिजिटल टीवी , डिश टीवी और डी2एच पर उपलब्ध है.

वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात करें तो JioHotstar एकमात्र प्लेटफॉर्म है, जहां आईपीएल मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है. इसके प्लान ₹79/महीना (मोबाइल) , ₹149/महीना (सुपर) और ₹299/महीना (4K के साथ प्रीमियम) से शुरू होते हैं. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा जबकि टॉस शाम 7:00 बजे होगा.

PBKS की स्थिति

पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए अपने पहले सात मैचों में से छह जीते और जल्दी ही खुद को इस सीजन की सबसे प्रभावशाली टीमों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया. हालांकि, पिछले कुछ मैचों में उनके प्रदर्शन में तेजी से गिरावट आई है. श्रेयस अय्यर की टीम लगातार चार मैच हार चुकी है, जिससे टूर्नामेंट के इस महत्वपूर्ण चरण में उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें खतरे में पड़ गई हैं. शीर्ष चार में जगह बनाने की होड़ तेज होने के साथ, पंजाब जीत की राह पर लौटने और अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उत्सुक होगी. वे फिलहाल 11 मैचों में 13 अंकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर हैं.

मुंबई इंडियंस की स्थिति

बता दें कि मुंबई इंडियंस 10 मई को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ सीजन की अपनी आठवीं हार के बाद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. अनुभवी खिलाड़ियों और मैच-विनर्स से भरी टीम होने के बावजूद, MI पूरे अभियान में निरंतरता बनाए रखने के लिए संघर्ष करती रही है. उनके निराशाजनक प्रदर्शन के चलते वे 11 मैचों में सिर्फ छह अंकों के साथ अंक तालिका में नौवें स्थान पर हैं.