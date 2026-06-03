IPL 2027 में कप्तानी छोड़ेगा दिग्गज, टेस्ट, ODI वर्ल्ड कप पर देना चाहता है ध्यान, बोला- देश के लिए खेलना….

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस अगले साल होने वाले आईपीएल 2027 में शायद खेलते नजर न आएं. सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान कमिंस ने कहा है कि उनके लिए टेस्ट क्रिकेट और वनडे वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा अहम हैं. ऐसे में वह अपने शरीर को आराम देने और फिट रहने के लिए आईपीएल से ब्रेक ले सकते हैं. पैट कमिंस के सामने 2027 में काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है. ऑस्ट्रेलिया की टीम साल की शुरुआत में भारत दौरे पर आएगी, जहां उसे पांच टेस्ट मैचों की बड़ी सीरीज खेलनी है.

इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 150वीं वर्षगांठ टेस्ट मैच होगा. फिर टीम एशेज सीरीज खेलेगी और साल के आखिर में वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी. ऐसे में कमिंस अपने ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते.सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड को दिए इंटरव्यू में कमिंस ने कहा कि अगले साल उन्हें किसी न किसी चीज को छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट और वर्ल्ड कप नहीं. उन्होंने साफ कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना उनकी पहली प्राथमिकता है.

कमिंस का मानना है कि अगर वह भारत के खिलाफ पांचों टेस्ट मैच खेलते हैं, तो उसके बाद उन्हें कुछ समय आराम की जरूरत पड़ सकती है. क्योंकि भारत दौरे के बाद एशेज जैसी लंबी और मुश्किल सीरीज भी खेलनी है. यही वजह है कि वह अभी से आईपीएल 2027 खेलने का वादा नहीं करना चाहते.

आईपीएल पर बाद में लेंगे फैसला

कमिंस ने कहा कि वह आईपीएल को लेकर फैसला सही समय आने पर ही करेंगे. इसके लिए वह सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी से भी बात करेंगे. उन्होंने बताया कि क्रिकेट में हालात कभी भी बदल सकते हैं और चोट जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने यह भी कहा कि टीम प्रबंधन मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे तेज गेंदबाजों को न्यूजीलैंड सीरीज के कुछ मैचों में आराम दे सकता है. इससे वे भारत दौरे और एशेज सीरीज के लिए पूरी तरह फिट रहेंगे. कमिंस का मानना है कि बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए खिलाड़ियों की फिटनेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.