IPL 2027 में कप्तानी छोड़ेगा दिग्गज, टेस्ट, ODI वर्ल्ड कप पर देना चाहता है ध्यान, बोला- देश के लिए खेलना….

कमिंस का मानना है कि अगर वह भारत के खिलाफ पांचों टेस्ट मैच खेलते हैं, तो उसके बाद उन्हें कुछ समय आराम की जरूरत पड़ सकती है. क्योंकि भारत दौरे के बाद एशेज जैसी लंबी और मुश्किल सीरीज भी खेलनी है. यही वजह है कि वह अभी से आईपीएल 2027 खेलने का वादा नहीं करना चाहते.
आईपीएल पर बाद में लेंगे फैसला
कमिंस ने कहा कि वह आईपीएल को लेकर फैसला सही समय आने पर ही करेंगे. इसके लिए वह सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी से भी बात करेंगे. उन्होंने बताया कि क्रिकेट में हालात कभी भी बदल सकते हैं और चोट जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने यह भी कहा कि टीम प्रबंधन मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे तेज गेंदबाजों को न्यूजीलैंड सीरीज के कुछ मैचों में आराम दे सकता है. इससे वे भारत दौरे और एशेज सीरीज के लिए पूरी तरह फिट रहेंगे. कमिंस का मानना है कि बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए खिलाड़ियों की फिटनेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.