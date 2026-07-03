‘वैभव सूर्यवंशी को मौका तो नहीं दे रहे हो, लेकिन उसे…’ पार्थिव ने बताया, 15 साल के युवा को कैसे रखें कॉन्फिडेंट

पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने टीम इंडिया के टीम मैनेजमेंट को सलाह दी है कि 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ लगातार बातचीत बनाए रखें. उन्होंने कहा कि अगर फिलहाल उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह भी साफ तौर पर बताई जानी चाहिए. वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के दम पर आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की टी20 टीम में जगह बनाई थी. हालांकि, अब तक उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का अवसर नहीं मिला है.

जियोस्टार पर बातचीत के दौरान पार्थिव पटेल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मौजूदा टी20 सीरीज में किसी न किसी मैच में वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका मिलेगा. उनके अनुसार, टीम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वह युवा खिलाड़ी को सही संदेश दे. अगर किसी खिलाड़ी को बाहर बैठाया जा रहा है, तो उसे यह भी समझाना जरूरी है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है. इससे खिलाड़ी का आत्मविश्वास बना रहता है और वह भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करता है.

युवा खिलाड़ी के साथ बातचीत है सबसे जरूरी

पार्थिव पटेल ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी अभी सिर्फ 15 साल के हैं, इसलिए उनके साथ समझदारी और धैर्य से बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत के लिए खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है, लेकिन टीम में जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा भी होती है. ऐसे में युवा खिलाड़ी को यह समझाना जरूरी है कि सही समय आने पर उसे भी अवसर मिलेगा. इससे वह मानसिक रूप से मजबूत रहेगा और अपने खेल पर पूरा ध्यान दे सकेगा.

मौजूदा बल्लेबाजों का भी किया समर्थन

पार्थिव पटेल ने भारत के मौजूदा शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों का भी बचाव किया. उन्होंने कहा कि संजू सैमसन विश्व कप में ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ रह चुके हैं, जबकि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा भी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में फिलहाल वैभव सूर्यवंशी के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना आसान नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि टीम मैनेजमेंट को यह बात युवा बल्लेबाज को स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए. अब सभी की नजर मैनचेस्टर में होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले पर रहेगी, जहां वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिल सकता है.