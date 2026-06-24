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शोएब अख्तर पर फिर टूटा दुखों का पहाड़, मां के बाद एक और करीबी का निधन, कहा- अल्लाह के पास…

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर के निधन की खबर सामने आई है. शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया के जरिए इस दुखद जानकारी को साझा किया. हालांकि, मौत की वजह सामने नहीं आई है.

By: Satyam Sengar | Published: June 24, 2026 4:07:48 PM IST

शोएब अख्तर के भाई का निधन.
शोएब अख्तर के भाई का निधन.


पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज और दुनिया के सबसे मशहूर क्रिकेटरों में शामिल शोएब अख्तर इस समय पर्सनल जीवन में एक बड़े दुख से गुजर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर का निधन हो गया है. इस दुखद खबर की जानकारी खुद शोएब अख्तर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी. शोएब अख्तर ने भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उनके प्यारे बड़े भाई शाहिद अख्तर अब इस दुनिया में नहीं रहे और वह अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास लौट गए हैं.
 
उन्होंने यह भी बताया कि नमाज-ए-जनाजा का समय और जगह की जानकारी अगले दिन दी जाएगी. इस खबर के बाद कई फैंस, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों और क्रिकेट जगत से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. सभी ने शोएब अख्तर और उनके परिवार के लिए प्रार्थना की. हालांकि, अभी तक शाहिद अख्तर की मौत की वजह सामने नहीं आई है.
 

शोएब अख्तर के परिवार पर एक और बड़ा दुख

शोएब अख्तर के लिए यह समय बेहद कठिन है. करीब पांच साल पहले उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया था. मां के निधन के बाद अब बड़े भाई शाहिद अख्तर के जाने से शोएब अख्तर ने अपने परिवार के एक और करीबी सदस्य को खो दिया है. शाहिद के बारे में  इतनी ही जानकारी है कि वह शोएब के भाई थे. इसके अलावा वह क्या करते थे, उनका क्या प्रोफेशन था. इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है.
 

पाकिस्तान क्रिकेट पर राय

क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी शोएब अख्तर खेल से जुड़े हुए हैं. वह अक्सर टीवी शो और क्रिकेट चर्चा में बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट नजर आते हैं. अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के लिए मशहूर रहे शोएब अख्तर आज भी पाकिस्तान क्रिकेट पर अपनी राय खुलकर रखते हैं. उन्होंने कई बार पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद प्रशासनिक समस्याओं और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने यह कई बार कहा है कि इन कारणों की वजह से पाकिस्तान टीम 1990 और 2000 के शुरुआती दौर जैसी सफलता हासिल नहीं कर पा रही है.

Tags: Shoaib Akhtar
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