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पाकिस्तानी प्लेयर्स की दोगुनी होगी सैलरी! पैसे बढ़ाने की तैयारी कर रहा PCB, अब कितने पैसे मिलेंगे?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2026-27 के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में टेस्ट खिलाड़ियों की सैलरी और मैच फीस बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, खिलाड़ियों को ज्यादा रिटेनर फीस, बेहतर बोनस और नई कैटेगरी का फायदा मिलेगा. हालांकि कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी सार्वजनिक न करने की योजना पर सवाल भी उठ रहे हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 19, 2026 2:59:25 PM IST

पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम को मिलेगी ज्यादा सैलरी.
पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम को मिलेगी ज्यादा सैलरी.


पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल के सालों में टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) 2026-27 सीजन के लिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी कर रहा है. इस नए प्लान के तहत टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की सैलरी और मैच फीस में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की जाएगी.

एक रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट-बॉल टीम के कोच माइक हेसन और रेड-बॉल टीम के कोच सरफराज अहमद की अगुवाई में एक समिति ने नए कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. बताया जा रहा है कि पीसीबी इस बार टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा महत्व देना चाहता है. इसी वजह से टेस्ट खिलाड़ियों को पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा मिलने की संभावना है.

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टेस्ट खिलाड़ियों को मिलेगा पहले से ज्यादा पैसा

रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों की एक मैच की फीस करीब 15 लाख पाकिस्तानी रुपये हो सकती है. इसके अलावा उन्हें हर महीने लगभग 40 लाख पाकिस्तानी रुपये तक रिटेनर फीस भी मिल सकती है. पहले खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच के लिए करीब 8 लाख पाकिस्तानी रुपये मिलते थे. यानी नई व्यवस्था में उनकी कमाई में बड़ा इजाफा हो सकता है. पीसीबी पहली बार खिलाड़ियों को उनके खेल के फॉर्मेट के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटने की तैयारी कर रहा है. जो खिलाड़ी टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. ऐसे खिलाड़ियों की मासिक कमाई 48 से 50 लाख पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच सकती है.

बोनस सिस्टम में भी होगा बड़ा बदलाव

सिर्फ वनडे और टी20 खेलने वाले खिलाड़ियों को अलग श्रेणी में रखा जाएगा, जबकि केवल टी20 और फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए भी अलग कैटेगरी बनाई जाएगी. इन खिलाड़ियों को भी अच्छी मासिक रकम मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा पीसीबी खिलाड़ियों के लिए बोनस सिस्टम भी बेहतर बनाने जा रहा है. अगर पाकिस्तान टीम कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीतती है, तो खिलाड़ियों को उनकी मैच फीस का 500 प्रतिशत तक बोनस मिलेगा. वहीं एशियाई स्तर का टूर्नामेंट जीतने पर 300 प्रतिशत बोनस दिया जाएगा. हालांकि, पीसीबी खिलाड़ियों की कॉन्ट्रैक्ट श्रेणियों को सार्वजनिक न करने पर भी विचार कर रहा है, जिससे क्रिकेट जगत में बहस शुरू हो गई है.

Tags: pakistan players
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