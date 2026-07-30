Home > क्रिकेट > मैदान पर दिखा पाकिस्तानी खिलाड़ियों का गंवारपन, वेस्टइंडीज के खिलाफ किया ऐसा काम; हार के बाद आईसीसी ने सुनाई सजा

मैदान पर दिखा पाकिस्तानी खिलाड़ियों का गंवारपन, वेस्टइंडीज के खिलाफ किया ऐसा काम; हार के बाद आईसीसी ने सुनाई सजा

Pak Vs West Indies: मैच की दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप को आउट करने के बाद, खुर्रम शहजाद ने उनके करीब जाकर आक्रामक जश्न मनाया.

By: Divyanshi Singh | Published: July 30, 2026 10:48:01 PM IST

वेस्टइंडीज के खिलाफ कर दी ऐसी हरकत
वेस्टइंडीज के खिलाफ कर दी ऐसी हरकत


Pak Vs West Indies: त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 90 रन से करारी हार झेलने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. करारी हार के बाद मेहमान टीम को अब ICC के गुस्से का सामना करना पड़ा है. ICC ने पाकिस्तान के दो मुख्य तेज गेंदबाजों, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास को मैच के दौरान मैदान पर खराब और आक्रामक व्यवहार का दोषी पाया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है.

शाई होप को आउट करने के बाद आक्रामक जश्न

मैच की दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप को आउट करने के बाद, खुर्रम शहजाद ने उनके करीब जाकर आक्रामक जश्न मनाया. ICC ने इसे खेल भावना के खिलाफ मानते हुए शहजाद पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया और उनके अकाउंट में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा.

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मोहम्मद अब्बास को भी फटकार

दूसरी ओर, कैरेबियाई टीम की दूसरी पारी का आखिरी विकेट लेकर अपना पांच विकेट पूरा करने वाले मोहम्मद अब्बास को भी बहुत ज़्यादा आक्रामक जश्न मनाने के लिए आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई गई. अब्बास पर जुर्माना तो नहीं लगाया गया, लेकिन उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया. ICC के अनुसार, “दोनों खिलाड़ियों ने अपनी गलती मान ली और मैच रेफरी जेफ क्रो द्वारा सुझाए गए जुर्माने को मान लिया, इसलिए किसी औपचारिक सुनवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी.”

वेस्टइंडीज ने हासिल की जीत

मैच की बात करें तो मेजबान वेस्टइंडीज ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा. 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, पाकिस्तानी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई. जेडन सील्स के घातक पांच विकेट के सामने मेहमान टीम चौथी पारी में सिर्फ 120 रनों पर आउट हो गई. कप्तान बाबर आजम (नाबाद 58) को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज कैरेबियाई गेंदबाजों का सामना नहीं कर सका, जिससे वेस्टइंडीज ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.

Tags: Pak Vs West IndiesPak vs WI
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