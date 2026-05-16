पाकिस्तान के गृहमंत्री आ सकते हैं भारत, क्या IPL फाइनल देखने जाएंगे? क्या कहती हैं रिपोर्ट्स

Mohsin Naqvi IPL Final: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की आगामी मीटिंग अहमदाबाद में होने वाली हैं, जिससे यह चर्चा तेज हो गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष Mohsin Naqvi भारत आ सकते हैं या नहीं. भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं, ऐसे में यह संभावित दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आईसीसी 21 मई को वर्चुअल चीफ एग्जीक्यूटिव्स कमेटी (CEC) की बैठक आयोजित करेगा, जबकि 30 और 31 मई को अहमदाबाद में बोर्ड की आमने-सामने बैठकें होंगी.

यह समय 2026 आईपीएल फाइनल के आसपास है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले यह बैठकें कतर के दोहा में होनी थीं, लेकिन पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति के कारण इन्हें भारत स्थानांतरित कर दिया गया. रिपोर्टों के अनुसार, मोहसिन नकवी को आईसीसी बोर्ड बैठक और आईपीएल फाइनल में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा गया है. चूंकि वे पाकिस्तान के गृह मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए उनके भारत दौरे पर अंतिम निर्णय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अनुमति पर निर्भर करेगा.

BCCI और PCB के रिश्ते ठीक नहीं

इस संभावित यात्रा ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि पिछले कुछ समय में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और PCB के संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं. एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद विवाद बढ़ गया था, जब भारतीय टीम ने कथित रूप से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. यह घटना एक राजनीतिक बयान के बाद विवाद का रूप ले चुकी थी, जिससे दोनों बोर्डों के बीच दूरी और बढ़ गई.

क्या रिश्तों में होगा सुधार?

इसके बाद से दोनों क्रिकेट बोर्डों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए हैं. आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की तुलना जैसे बयानों ने भी तनाव को बढ़ाया है. आईसीसी की यह बैठक क्रिकेट प्रशासन, आर्थिक मॉडल और भविष्य की टूर्नामेंट योजनाओं पर केंद्रित होगी. यदि मोहसिन नकवी का भारत दौरा स्वीकृत होता है, तो यह भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशासन के बीच एक दुर्लभ कूटनीतिक अवसर माना जाएगा.