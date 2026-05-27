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पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल, फिजियो के जाने से मचा हंगामा, बोर्ड पर उठ रहे सवाल

Pakistan Cricket Physio Cliffe Deacon: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फिजियो क्लिफ डीकॉन को हटाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है. खिलाड़ियों ने पीसीबी से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है. डीकॉन 2017 से टीम से जुड़े थे और तेज गेंदबाजों के बीच काफी लोकप्रिय थे. इस घटनाक्रम से टीम में अस्थिरता को लेकर चिंता बढ़ गई है.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 27, 2026 4:13:27 PM IST

फिजियो को हटाए जाने से खुश नहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स.
फिजियो को हटाए जाने से खुश नहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स.


Pakistan Cricket Physio Cliffe Deacon: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी, खासकर तेज गेंदबाज, फिजियो क्लिफ डीकॉन को हटाए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है. यह मामला आगामी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले सामने आया है, जहां टीम के सपोर्ट स्टाफ में बड़ा बदलाव किया गया है. क्लिफ डीकॉन को इस सीरीज के लिए टीम सपोर्ट स्टाफ से बाहर कर दिया गया है.

उनकी जगह इफ्तिखार अहमद को टीम फिजियो नियुक्त किए जाने की खबर है. इस फैसले से कई खिलाड़ी असंतुष्ट हैं क्योंकि डीकॉन लंबे समय से टीम के साथ जुड़े हुए थे और खिलाड़ियों के बीच काफी सम्मानित माने जाते थे. दक्षिण अफ्रीका के 45 सालक्लिफ डीकॉन साल 2017 से पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहे थे. ड्रेसिंग रूम में उन्हें एक भरोसेमंद और अनुभवी व्यक्ति माना जाता था. विशेषकर तेज गेंदबाज उनके साथ बेहतर तालमेल रखते थे क्योंकि वे लगातार मैचों और कठिन शेड्यूल में फिटनेस और वर्कलोड को अच्छे से समझते थे.

हालांकि पीसीबी ने उनके हटाए जाने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि खेल और व्यायाम चिकित्सा विभाग के नए निदेशक जावेद मुगल टीम की बार-बार हो रही चोटों से नाखुश थे और इसके लिए डीकॉन को जिम्मेदार मानते थे. एक सूत्र के अनुसार, “डीकॉन को मुगल ने हटाया. दूसरे टेस्ट के बाद उनका विदाई समारोह हुआ, जहां वे भावुक हो गए और कई खिलाड़ियों को गले लगाया.”

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खिलाड़ियों ने किया समर्थन, बोर्ड पर उठे सवाल

खिलाड़ियों ने इस फैसले से असहमति जताई और कहा कि खिलाड़ियों की रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया पूरी तरह फिजियो के दायरे में नहीं आती. एक खिलाड़ी ने कहा कि डीकॉन ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई और छोटी चोटों का सही तरीके से प्रबंधन किया. उसी सूत्र ने यह भी कहा कि डीकॉन खिलाड़ियों की फिटनेस समस्याओं को दूर से ही पहचान लेते थे और उनका काम बेहद प्रभावी था. उनके हटने से टीम की तैयारी पर असर पड़ सकता है.

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Tags: Pakistan Cricket
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