पति को होटल के कमरे में ले गई पाकिस्तानी क्रिकेटर, कप्तान की पड़ी नजर, विमेंस वर्ल्ड कप में जमकर बवाल!

इंग्लैंड में खेले जा रहे विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. टीम को टूर्नामेंट में लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, इस बीच रिपोर्ट्स के अनुसार, टीम की मेंटर और मुख्य कोच वहाब रियाज और कप्तान फातिमा सना के बीच चयन को लेकर मतभेद सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि सीनियर खिलाड़ी आलिया रियाज और उनके पति अली यूनिस को लेकर भी टीम में विवाद हुआ.

रिपोर्ट के मुताबिक, कप्तान फातिमा सना ने टीम होटल में आलिया के पति अली यूनिस के रुकने पर आपत्ति जताई थी. इसके बाद उन्हें कमरा खाली करने के लिए कहा गया. यह भी दावा किया गया कि आलिया रियाज और उनके पति टीम प्रैक्टिस के दौरान बाहर गए थे. बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले प्लेइंग इलेवन को लेकर भी मतभेद की खबरें आईं. कहा गया कि कप्तान आलिया को टीम से बाहर रखना चाहती थीं, जबकि वहाब रियाज उनके चयन के पक्ष में थे. हार के बाद इस फैसले को लेकर सवाल उठाए जाने की बात सामने आई.

टीम के अंदर हो रही गुटबाजी

टीम के अंदर गुटबाजी और खिलाड़ियों व कोचिंग स्टाफ के बीच रिश्तों में तनाव की खबरें भी सामने आई हैं. पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विमेंस टीम के कोचिंग स्टाफ में कई बदलाव किए हैं, लेकिन टीम अभी भी स्थिर प्रदर्शन की तलाश में है. मंगलवार रात लीड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गईं. वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड पहुंचने के बाद से टीम एक भी मुकाबला नहीं जीत सकी है.

पाकिस्तान की हालत खराब

इससे पहले आयरलैंड और वेस्टइंडीज के साथ खेली गई त्रिकोणीय सीरीज में भी पाकिस्तान को सफलता नहीं मिली थी. पाकिस्तान की यह खराब स्थिति पहली बार नहीं देखने को मिली है. पिछले साल भारत और श्रीलंका में खेले गए आईसीसी 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी टीम अंक तालिका में सबसे नीचे रही थी. अब टी20 वर्ल्ड कप में भी टीम जीत के लिए संघर्ष कर रही है.