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पाकिस्तान क्रिकेट में होने जा रहा बड़ा बदलाव, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, पूरी प्लानिंग में PCB

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शान मसूद को टेस्ट कप्तानी से हटाने पर विचार कर रहा है. बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 की हार के बाद टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठे हैं. सलमान अली आगा को नया टेस्ट कप्तान बनाए जाने की संभावना है.

By: Satyam Sengar | Published: May 23, 2026 4:59:52 PM IST

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शान मसूद को टेस्ट कप्तानी से हटाने पर विचार कर रहा है.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शान मसूद को टेस्ट कप्तानी से हटाने पर विचार कर रहा है.


पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) जल्द ही टेस्ट कप्तानी में बड़ा बदलाव कर सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 की करारी हार के बाद मौजूदा टेस्ट कप्तान शान मसूद को पद से हटाया जा सकता है. यह हार पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक वाइटवॉश मानी जा रही है, जिसने टीम के प्रदर्शन और नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी की अगुवाई वाला बोर्ड अब टेस्ट टीम की कमान टी20 कप्तान सलमान अली आगा को सौंपने पर विचार कर रहा है.
संभावना है कि जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज में सलमान अली आगा नया रोल संभाल सकते हैं. शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान को लगातार चार टेस्ट हार का सामना करना पड़ा है, जिनमें दो घरेलू और दो विदेशी हार शामिल हैं. उनके नेतृत्व में टीम ने कुल 16 टेस्ट में से केवल 4 जीते हैं और 12 में हार झेली है, जो प्रदर्शन के लिहाज से काफी कमजोर माना जा रहा है.
सिलहट टेस्ट में 78 रन से हार
बांग्लादेश के खिलाफ सिलहट टेस्ट में 78 रन की हार के बाद टीम के अंदर माहौल भी खराब बताया जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, मैच के बाद शान मसूद और कुछ खिलाड़ियों के बीच बातचीत लगभग खत्म हो गई थी. यहां तक कि मसूद काफी शांत और अकेले नजर आए और उन्होंने अधिकतर समय परिवार के साथ बिताया. यह स्थिति टीम के अंदर बढ़ते दबाव और असंतोष को दिखाती है.
मसूद का खराब प्रदर्शन
इसी बीच शान मसूद को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के उस पैनल में शामिल किया गया है, जो पिछले 25 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के चयन से जुड़ा है. इसके अलावा, उन्हें पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट और प्लेयर्स अफेयर्स डायरेक्टर का पद भी ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने उस समय यह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था और टेस्ट कप्तानी जारी रखने का फैसला किया था.अब लगातार खराब प्रदर्शन के बाद यह चर्चा भी तेज हो गई है कि मसूद भविष्य में प्रशासनिक भूमिका पर दोबारा विचार कर सकते हैं. 

Tags: Pakistan CricketShan Masood
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