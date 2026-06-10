पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल! कप्तान बदलने की तैयारी, हेड कोच पर भी गिरेगी गाज

पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को उनके पद से हटाने पर विचार कर रहा है. हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद उनकी कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं. शान मसूद की अगुवाई में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. इस खराब प्रदर्शन के बाद पीसीबी के वरिष्ठ अधिकारी टीम के भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा कर रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस सप्ताह कराची में होने वाली बैठक में कप्तानी और कोचिंग स्टाफ को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं. पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं. माना जा रहा है कि इंग्लैंड और वेस्टइंडीज दौरे से पहले बोर्ड टीम के नेतृत्व को लेकर स्पष्ट रणनीति बनाना चाहता है.

सलमान अली आगा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बोर्ड के कुछ चयनकर्ता और अधिकारी टेस्ट टीम की कप्तानी सलमान अली आगा को सौंपने के पक्ष में हैं. उनका मानना है कि टीम को नए नेतृत्व की जरूरत है और सलमान को मौका दिया जाना चाहिए. हालांकि शान मसूद अभी भी कप्तान बने रहना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ मिली हार उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है. आने वाले दिनों में बोर्ड उनके भविष्य पर अंतिम फैसला ले सकता है.

यूनिस खान और मोहम्मद हफीज भी चर्चा में

सिर्फ कप्तानी ही नहीं, बल्कि कोचिंग विभाग में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है. मौजूदा हेड कोच सरफराज खान का भविष्य भी समीक्षा के दायरे में है. रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान यूनिस खान को नया हेड कोच बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है. यूनिस खान पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और पहले भी टीम के साथ काम कर चुके हैं. इसके अलावा पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज का नाम भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल बताया जा रहा है.