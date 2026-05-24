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PCB सवालों के घेरे में, 102 प्लेयर्स ने चुपके से कर टी20 लीग में रजिस्टर, मोहसिन नकवी पर उठ रहे सवाल

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एनओसी नीति को लेकर फिर सवाल उठे हैं. 102 खिलाड़ियों के लंका प्रीमियर लीग में रजिस्ट्रेशन के बाद पीसीबी की विदेशी टी20 लीग नीति पर असमंजस बढ़ गया है.

By: Satyam Sengar | Published: May 24, 2026 5:44:43 PM IST

102 प्लेयर्स ने चुपके से कर टी20 लीग में रजिस्टर.
102 प्लेयर्स ने चुपके से कर टी20 लीग में रजिस्टर.


पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी), जिसकी जिम्मेदारी मोहसिन नकवी के पास है, एक बार फिर अपने एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) नियमों को लेकर सवालों के घेरे में है. यह मुद्दा तब सामने आया जब बड़ी संख्या में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) के लिए अपना नाम दर्ज कराया. इससे बोर्ड की नीतियों में कमी उजागर हो गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 102 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आगामी एलपीएल टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो जुलाई-अगस्त में आयोजित होगा.
इतने बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों का नाम सामने आने से यह सवाल उठ रहा है कि पीसीबी विदेशी लीग में खिलाड़ियों की अनुमति को लेकर एक साफ और समान नीति क्यों नहीं बना पाया है. आधुनिक क्रिकेट में दुनिया भर में कई टी20 लीग आयोजित होती हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इनमें हिस्सा लेने के इच्छुक रहते हैं. लेकिन समस्या यह है कि कई खिलाड़ी पहले ही विदेशी लीग के लिए रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, जबकि पीसीबी से एनओसी मिलने की पुष्टि नहीं होती.

BPL और LPL में कई पाकिस्तानी प्लेयर्स

रिपोर्ट्स के अनुसार, पीसीबी की नीति स्थिर और एक जैसी नहीं रही है. खिलाड़ी एजेंट अक्सर बिना पूरी जानकारी के खिलाड़ियों का नाम रजिस्टर कर देते हैं, जिससे बाद में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है. पाकिस्तानी खिलाड़ी आमतौर पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग और लंका प्रीमियर लीग में अधिक नजर आते हैं. जबकि द हंड्रेड, एसए20, कैरिबियन प्रीमियर लीग और बिग बैश लीग जैसी बड़ी लीगों में उनकी भागीदारी सीमित रहती है. हालांकि हाल के वर्षों में बाबर आज़म, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिज़वान जैसे खिलाड़ियों ने बिग बैश लीग में भी हिस्सा लिया है.

NOC नियमों में फेल रहा है पीसीबी

पीसीबी अभी तक एक स्पष्ट और एकीकृत एनओसी प्रणाली लागू करने में सफल नहीं हो पाया है. बोर्ड इस बात को लेकर भी सावधान है कि कहीं खिलाड़ियों को रोकने पर उसकी आलोचना न हो, खासकर तब जब वे राष्ट्रीय टीम का हिस्सा न हों. यही कारण है कि नीति को लेकर लगातार असमंजस बना हुआ है.

Tags: PCB
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