PAK vs BAN: पाकिस्तान को धूल चटाने उतरेगा बांग्लादेश, दूसरा टेस्ट कब, कहां खेला जाएगा? भारत में कैसे देख पाएंगे लाइव

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Pakistan vs Bangladesh 2nd Test Match: बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 104 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इस शानदार जीत के साथ बांग्लादेश ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली और टेस्ट क्रिकेट में अपनी बढ़ती ताकत का एक बार फिर प्रदर्शन किया. पहली पारी में 27 रन से पिछड़ने के बाद बांग्लादेश ने जोरदार वापसी की. दूसरी पारी में मेजबान टीम ने 9 विकेट पर 240 रन बनाकर पारी घोषित की और पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 268 रन का लक्ष्य रखा.
अंतिम दिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी दबाव में बिखर गई और पूरी टीम केवल 163 रन पर सिमट गई. युवा तेज गेंदबाज नाहिद राणा बांग्लादेश की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे. उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट लेकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने भी दोनों पारियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा. पाकिस्तान के लिए डेब्यू कर रहे अजान अवैस ने पहली पारी में शतक लगाया, लेकिन उनकी यह पारी टीम को हार से नहीं बचा सकी.
दूसरा टेस्ट कब और कहां देख पाएंगे लाइव?
सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच ढाका में खेला जाएगा. यह मैच 16 मई से शुरू होगा. बांग्लादेश की नजरें सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करने पर हैं, जबकि पाकिस्तान वापसी कर सम्मान बचाने की कोशिश करेगा. पाकिस्तान की कोशिश यही होगी कि वह यह मुकाबला जीत जाए और सीरीज को 1-1 से खत्म करें. भारत में क्रिकेट फैंस बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान टेस्ट श्रृंखला का प्रसारण फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.
दूसरे टेस्ट मैच के लिए बांग्लादेश टीम का स्क्वॉड: महमूदुल हसन जॉय , शदमान इस्लाम , मोमिनुल हक , नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान) , मुशफिकुर रहीम , लिटन दास (विकेटकीपर) , मेहदी हसन मिराज , तैजुल इस्लाम , तस्किन अहमद , नाहिद राणा , एबादोत हुसैन, नईम हसन , शोरिफुल इस्लाम , तंजीद हसन तमीम , अमित हसन
दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान टीम का स्क्वॉड: इमाम-उल-हक , अज़ान अवैस , अब्दुल्ला फ़ज़ल , शान मसूद (कप्तान) , सऊद शकील , मोहम्मद रिज़वान (विकेटकीपर) , सलमान आगा , शाहीन अफ़रीदी , नोमान अली , हसन अली , मोहम्मद अब्बास, साजिद खान , खुर्रम शहज़ाद , अमद बट , गाज़ी गोरी
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