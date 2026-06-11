2027 ODI WC Schedule: 14 टीमें, 54 मुकाबले… कब शुरू होगा वनडे वर्ल्ड कप? सामने आई तारीख

2027 ODI World Cup Schedule: आईसीसी मेंस वनडे विश्व कप 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह टूर्नामेंट 4 अक्टूबर से 21 नवंबर 2027 के बीच खेला जा सकता है. इन तारीखों पर मई में अहमदाबाद में हुई आईसीसी बोर्ड बैठक में सहमति बन चुकी है, जबकि अंतिम मंजूरी जुलाई में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में होने वाली आईसीसी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में दी जा सकती है.

विश्व कप में कुल 54 मुकाबले खेले जाएंगे. इनमें से अधिकांश मैच दक्षिण अफ्रीका के आठ स्टेडियमों में आयोजित होने की संभावना है. वहीं जिम्बाब्वे को 8 से 10 मैचों की मेजबानी मिल सकती है, जबकि नामीबिया में तीन मुकाबले खेले जाने की उम्मीद है. जिम्बाब्वे के लिए इस बार एक बड़ी खुशखबरी यह है कि उसे दो नहीं बल्कि तीन स्टेडियमों में मैच कराने का मौका मिल सकता है. हरारे स्पोर्ट्स क्लब और बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के अलावा विक्टोरिया फॉल्स का नया फाले मोसी-ओआ-टुन्या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी विश्व कप मैचों की मेजबानी कर सकता है.

14 टीमों के साथ खेला जाएगा टूर्नामेंट

यह नया स्टेडियम इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा. इसके बाद यहां घरेलू क्रिकेट मुकाबले खेले जाएंगे और मई 2027 में इसका आधिकारिक उद्घाटन किया जाएगा. 2027 विश्व कप में एक बड़ा बदलाव टूर्नामेंट के प्रारूप में देखने को मिलेगा. पिछली दो बार की तरह 10 नहीं, बल्कि 14 टीमें हिस्सा लेंगी. सभी टीमों को सात-सात के दो ग्रुपों में बांटा जाएगा. हर ग्रुप की शीर्ष तीन टीमें सुपर सिक्स चरण में पहुंचेंगी.

मेजबान टीम को मिलेगी डायरेक्ट एंट्री

मेजबान होने के कारण दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को सीधे प्रवेश मिलेगा, जबकि नामीबिया को क्वालिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा. यह टूर्नामेंट 2027-31 फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम (एफटीपी) चक्र का पहला आईसीसी आयोजन भी होगा. साथ ही आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के विस्तार पर भी जल्द बड़ा फैसला ले सकती है.