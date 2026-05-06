रोहित या विराट नहीं… ये है IPL का सबसे खतरनाक ओपनर, संजय बांगर ने छेड़ी बहस

पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा को आईपीएल इतिहास का सबसे महान भारतीय ओपनर बताया. उन्होंने इस मामले में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को पीछे रखा. बांगर ने अभिषेक के आईपीएल में तेज़ी से उभरने पर चर्चा करते हुए यह चौंकाने वाला बयान दिया. उन्होंने कहा कि अभिषेक ने टी20 क्रिकेट में भारतीय ओपनर की भूमिका को नए अंदाज़ में पेश किया है.

बांगर ने उनकी निडर मानसिकता, अटैकिंग बैटिंग और लगातार शानदार प्रदर्शन की जमकर तारीफ की तथा कहा कि बहुत कम भारतीय बल्लेबाज़ पावरप्ले में इतना विनाशकारी प्रभाव छोड़ पाए हैं. पिछले कुछ सीज़न में अभिषेक आईपीएल के सबसे खतरनाक बल्लेबाज़ों में से एक बनकर उभरे हैं और अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी से लगातार गेंदबाज़ों पर दबाव बनाते रहे हैं. तेज़ गेंदबाज़ी हो या स्पिन, दोनों के खिलाफ उनकी बल्लेबाज़ी ने उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाज़ी इकाई को और भी मजबूत कर दिया है.

संजय बांगर ने और क्या कहा?

अभिषेक ने हैदराबाद की आक्रामक बल्लेबाज़ी रणनीति में अहम भूमिका निभाई है. उनकी तेज़ शुरुआत की बदौलत हैदराबाद ने कई बार विशाल स्कोर खड़े किए हैं और विरोधी टीमों पर शुरुआती ओवरों में ही दबाव बनाया है. पहले छह ओवरों में उनका आक्रामक अंदाज़ टीम की सफलता की नींव बन चुका है. हालांकि, बांगर का यह बयान क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट के बीच मतभेद पैदा कर सकता है.

रोहित और विराट आईपीएल के महान प्लेयर्स

रोहित शर्मा आईपीएल इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने मुंबई इंडियंस को पांच खिताब जिताए हैं. वहीं विराट कोहली लीग के सर्वकालिक शीर्ष रन-स्कोररों में शामिल हैं और एक दशक से अधिक समय से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का चेहरा रहे हैं. इसके बावजूद, बांगर का मानना है कि आधुनिक टी20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा का प्रभाव और उनका निडर रवैया उन्हें बाकी सभी भारतीय ओपनरों से अलग बनाता है.