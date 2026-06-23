Home > क्रिकेट > विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं… इस बल्लेबाज से कांपते हैं जोफ्रा आर्चर, बोले- वह गेंद को किसी कोने में…

विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं… इस बल्लेबाज से कांपते हैं जोफ्रा आर्चर, बोले- वह गेंद को किसी कोने में…

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने केएल राहुल को अपने करियर का सबसे मुश्किल बल्लेबाज बताया है. आर्चर ने कहा कि आईपीएल के शुरुआती वर्षों में राहुल अपने शानदार फॉर्म में थे और वह मैदान के किसी भी हिस्से में शॉट खेलने की क्षमता रखते थे.

By: Satyam Sengar | Published: June 23, 2026 6:51:46 PM IST

किस बल्लेबाज से कांपते हैं जोफ्रा आर्चर.
किस बल्लेबाज से कांपते हैं जोफ्रा आर्चर.


इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को लेकर बड़ा बयान दिया है. आर्चर ने कहा कि आईपीएल के शुरुआती सालों में केएल राहुल उनके लिए सबसे मुश्किल बल्लेबाज रहे हैं. उन्होंने बताया कि उस समय राहुल अपने करियर के शानदार दौर में थे और उनकी बल्लेबाजी को रोकना गेंदबाजों के लिए आसान नहीं था. हैरानी की बात ये कि जोफ्रा ने विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा का नाम नहीं लिया.

जोफ्रा आर्चर ने अपने करियर में दुनिया के कई बड़े बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी की है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल में कई दिग्गज खिलाड़ियों का सामना किया है, लेकिन उनके मुताबिक केएल राहुल की बल्लेबाजी ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया. राहुल की टाइमिंग, शॉट खेलने की क्षमता और मैदान के हर हिस्से में रन बनाने की कला उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है.

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आर्चर ने की राहुल की बल्लेबाजी की तारीफ

कार्लोस ब्रैथवेट के साथ “द सुपर ओवर शो” में बातचीत के दौरान जब जोफ्रा आर्चर से उनके करियर के सबसे मुश्किल बल्लेबाज के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बिना ज्यादा सोचे केएल राहुल का नाम लिया. आर्चर ने कहा कि आईपीएल के शुरुआती सालों में राहुल अपने बेहतरीन फॉर्म में थे और ऐसा लगता था कि वह किसी भी गेंद को मैदान के किसी भी कोने में भेज सकते हैं.

दुनिया के गेंदबाजों में राहुल का सम्मान

आर्चर के इस बयान से साफ है कि केएल राहुल की बल्लेबाजी का प्रभाव दुनिया के बड़े गेंदबाजों पर भी रहा है. राहुल अपनी शानदार तकनीक, बेहतरीन टाइमिंग और अलग-अलग परिस्थितियों में खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. आईपीएल में उन्होंने लगातार अच्छे प्रदर्शन से अपनी पहचान बनाई है और वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल हैं.

Tags: jofra archer
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