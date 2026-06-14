IND W vs PAK W: हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान से नहीं मिलाया हाथ, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा नो हैंडशेक ट्रेंड…

दूसरी ओर पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने कहा कि अगर उनकी टीम टॉस जीतती तो वह भी पहले बल्लेबाजी ही करती. उनके मुताबिक पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है और पाकिस्तान की टीम अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों को लेकर भरोसे में है. भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा खास होता है. ऐसे में फैंस को इस बार भी रोमांचक मैच की उम्मीद है, जहां दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी.
भारत की प्लेइंग इलेवन: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी और क्रांति गौड़.
पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा जफर, साइरा जबीन, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नशरा संधू, तस्मिया रुबाब और सादिया इकबाल.