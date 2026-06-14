IND W vs PAK W: हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान से नहीं मिलाया हाथ, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा नो हैंडशेक ट्रेंड…

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन में खेले जा रहे बड़े मुकाबले से पहले टॉस के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस के समय एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया. हालांकि दोनों खिलाड़ी मुस्कुराती हुई नजर आईं, लेकिन टॉस खत्म होने के बाद भी दोनों ने दूरी बनाए रखी. भारत और पाकिस्तान के बीच हाथ न मिलाने का सिलसिला नया नहीं है.

इसकी शुरुआत 2025 के मेंस एशिया कप के दौरान हुई थी. तब से दोनों देशों के बीच क्रिकेट मुकाबलों में कप्तान और खिलाड़ी हैंडशेक करने से बचते नजर आए हैं. हालांकि मैदान पर खेल भावना पहले की तरह ही बनी हुई है.टॉस भारत के पक्ष में गया और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छी लग रही है और टीम पहले रन बनाकर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहती है. हरमनप्रीत ने यह भी कहा कि पिछला विश्व कप भारतीय टीम के लिए शानदार रहा था और खिलाड़ी उसी आत्मविश्वास के साथ इस टूर्नामेंट में उतरे हैं.

दूसरी ओर पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने कहा कि अगर उनकी टीम टॉस जीतती तो वह भी पहले बल्लेबाजी ही करती. उनके मुताबिक पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है और पाकिस्तान की टीम अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों को लेकर भरोसे में है. भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा खास होता है. ऐसे में फैंस को इस बार भी रोमांचक मैच की उम्मीद है, जहां दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी.

भारत की प्लेइंग इलेवन: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी और क्रांति गौड़.

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा जफर, साइरा जबीन, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नशरा संधू, तस्मिया रुबाब और सादिया इकबाल.