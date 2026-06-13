केन विलियमसन का संन्यास, भावुक हुए प्रधानमंत्री, बोले- क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी…

युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए लिया फैसला
ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉर्ड्स टेस्ट खत्म होने के बाद केन विलियमसन ने अपने माता-पिता और जीवनसाथी से चर्चा की थी. इसके बाद उन्होंने संन्यास का फैसला लिया और टीम के कप्तान टॉम लैथम, मुख्य कोच रॉब वॉल्टर और टीम मैनेजर माइक सैंडल को इसकी जानकारी दी. केन विलियमसन का मानना है कि न्यूजीलैंड टीम में इस समय कई प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि टीम एक नए दौर में प्रवेश कर रही है और यही सही समय है कि युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए. विलियमसन ने बताया कि वह अपने फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं और भविष्य को लेकर उत्साहित हैं.