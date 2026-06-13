Home > क्रिकेट > केन विलियमसन का संन्यास, भावुक हुए प्रधानमंत्री, बोले- क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी…

केन विलियमसन का संन्यास, भावुक हुए प्रधानमंत्री, बोले- क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी…

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया. प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें न्यूजीलैंड क्रिकेट का महान खिलाड़ी बताया.

By: Satyam Sengar | Published: June 13, 2026 3:10:14 PM IST

केन विलियमसन की तारीफ में उतरे प्रधानमंत्री.
केन विलियमसन की तारीफ में उतरे प्रधानमंत्री.


न्यूजीलैंड क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले ने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. 16 साल से ज्यादा लंबे करियर के बाद विलियमसन ने शुक्रवार को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया. उनके इस ऐलान के बाद दुनियाभर से उन्हें बधाइयां और श्रद्धांजलि संदेश मिल रहे हैं. केन विलियमसन न्यूजीलैंड के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. वह अपने देश के लिए इंटरनेशनलक्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं.
मैदान पर शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ उनके शांत स्वभाव और विनम्र व्यवहार ने भी उन्हें दुनिया भर में खास पहचान दिलाई. यही वजह है कि उनके संन्यास की खबर ने फैंस को भावुक कर दिया. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी सोशल मीडिया पर केन विलियमसन को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि विलियमसन सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स की वजह से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और व्यक्तित्व की वजह से भी न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में शामिल रहेंगे. लक्सन ने उन्हें देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बताया.

युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए लिया फैसला

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉर्ड्स टेस्ट खत्म होने के बाद केन विलियमसन ने अपने माता-पिता और जीवनसाथी से चर्चा की थी. इसके बाद उन्होंने संन्यास का फैसला लिया और टीम के कप्तान टॉम लैथम, मुख्य कोच रॉब वॉल्टर और टीम मैनेजर माइक सैंडल को इसकी जानकारी दी. केन विलियमसन का मानना है कि न्यूजीलैंड टीम में इस समय कई प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि टीम एक नए दौर में प्रवेश कर रही है और यही सही समय है कि युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए. विलियमसन ने बताया कि वह अपने फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं और भविष्य को लेकर उत्साहित हैं.

लॉर्ड्स टेस्ट के बाद आया संन्यास का विचार

35 साल के बल्लेबाज ने खुलासा किया कि संन्यास का फैसला पहले से तय नहीं था. इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान और उसके बाद उन्होंने अपने करियर को लेकर काफी सोच-विचार किया. आखिरकार उन्हें लगा कि अब नई शुरुआत का समय आ गया है. विलियमसन ने कहा कि न्यूजीलैंड के लिए खेलना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और वह टीम के उज्ज्वल भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित हैं.

You Might Be Interested In
Tags: Kane Williamson
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किचन सिंक के नीचे न रखें ये चीजें, बढ़ सकती...

June 13, 2026

ज्यादा अदरक का रस पीने के नुकसान

June 12, 2026

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 12, 2026

शनिवार को दान करें ये चीजें, शनि दोष के अशुभ...

June 12, 2026

मनोज बाजपेयी की 6 दमदार फिल्में

June 12, 2026

कौन हैं सिंगर-रैपर बादशाह की पत्नी?

June 12, 2026
केन विलियमसन का संन्यास, भावुक हुए प्रधानमंत्री, बोले- क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

केन विलियमसन का संन्यास, भावुक हुए प्रधानमंत्री, बोले- क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी…
केन विलियमसन का संन्यास, भावुक हुए प्रधानमंत्री, बोले- क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी…
केन विलियमसन का संन्यास, भावुक हुए प्रधानमंत्री, बोले- क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी…
केन विलियमसन का संन्यास, भावुक हुए प्रधानमंत्री, बोले- क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी…