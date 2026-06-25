Home > क्रिकेट > NZ vs ENG: न्यूजीलैंड क्रिकेट में शोक, काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी, क्या है पूरा मामला?

NZ vs ENG: न्यूजीलैंड क्रिकेट में शोक, काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी, क्या है पूरा मामला?

न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज बॉब ब्लेयर के निधन के बाद इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधकर उन्हें याद किया. 94 साल की उम्र में निधन हुए ब्लेयर न्यूजीलैंड क्रिकेट के बड़े नामों में शामिल थे.

By: Satyam Sengar | Published: June 25, 2026 7:10:21 PM IST

काली पट्टी बांधकर क्यों उतरे खिलाड़ी?
काली पट्टी बांधकर क्यों उतरे खिलाड़ी?


NZ vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने अपने पूर्व तेज गेंदबाज बॉब ब्लेयर को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी बांधी. बॉब ब्लेयर का 23 जून को इंग्लैंड में निधन हो गया था. खास बात यह रही कि जिस दिन उनका निधन हुआ, उसी दिन उनका 94वां जन्मदिन भी था. बॉब ब्लेयर न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में गिने जाते थे. उन्होंने 1952 से 1964 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 19 टेस्ट मैच खेले और 43 विकेट लिए. घरेलू क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा. उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 330 विकेट हासिल किए थे. 1956-57 के सीजन में उन्होंने 46 विकेट लेकर अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था.

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बॉब ब्लेयर के करियर के साथ-साथ उनकी जिंदगी के सबसे भावुक पल को भी याद किया. साल 1953 में दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान दूसरे टेस्ट मैच में खेलते समय ब्लेयर को खबर मिली कि उनकी मंगेतर नेरिसा लव की टांगीवाई रेल हादसे में मौत हो गई है. इस हादसे में कुल 151 लोगों की जान गई थी.

You Might Be Interested In

दर्द के बावजूद मैदान पर उतरे थे ब्लेयर

इतने बड़े सदमे के बाद भी बॉब ब्लेयर ने हिम्मत नहीं छोड़ी. वह बाद में मैदान पर लौटे और बर्ट सटक्लिफ के साथ न्यूजीलैंड की आखिरी विकेट की साझेदारी की. दोनों ने मिलकर 33 रन बनाए और अपनी लड़ाई की भावना से सभी का दिल जीत लिया. दर्शकों ने खड़े होकर दोनों खिलाड़ियों का सम्मान किया.

टांगीवाई शील्ड से जुड़ी यादें

न्यूजीलैंड क्रिकेट के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्राहम पार्क्स ने कहा कि बॉब ब्लेयर की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, बल्कि साहस और इंसानियत की कहानी है. 2024 में न्यूजीलैंड क्रिकेट और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने उनकी याद में टांगीवाई शील्ड की शुरुआत की थी. क्रिकेट की दुनिया हमेशा बॉब ब्लेयर के योगदान और उनकी प्रेरणादायक कहानी को याद रखेगी.

Tags: NZ vs ENG
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

T2OI में डेब्यू करने वाले सबसे कम्र के भारतीय खिलाड़ी,...

June 25, 2026

अलका याग्निक को कौन-सी बीमारी है?

June 25, 2026

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 25, 2026

ज्यादा गरम मसाले खाने के नुकसान

June 25, 2026

नारायण के दशावतार, जानिए कब लिया कौन-सा अवतार?

June 25, 2026

भारत या पाकिस्तान? LPG सिलेंडर कहां है सस्ता, जानके चौंक...

June 25, 2026
NZ vs ENG: न्यूजीलैंड क्रिकेट में शोक, काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी, क्या है पूरा मामला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NZ vs ENG: न्यूजीलैंड क्रिकेट में शोक, काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी, क्या है पूरा मामला?
NZ vs ENG: न्यूजीलैंड क्रिकेट में शोक, काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी, क्या है पूरा मामला?
NZ vs ENG: न्यूजीलैंड क्रिकेट में शोक, काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी, क्या है पूरा मामला?
NZ vs ENG: न्यूजीलैंड क्रिकेट में शोक, काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी, क्या है पूरा मामला?