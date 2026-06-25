NZ vs ENG: न्यूजीलैंड क्रिकेट में शोक, काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी, क्या है पूरा मामला?

NZ vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने अपने पूर्व तेज गेंदबाज बॉब ब्लेयर को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी बांधी. बॉब ब्लेयर का 23 जून को इंग्लैंड में निधन हो गया था. खास बात यह रही कि जिस दिन उनका निधन हुआ, उसी दिन उनका 94वां जन्मदिन भी था. बॉब ब्लेयर न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में गिने जाते थे. उन्होंने 1952 से 1964 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 19 टेस्ट मैच खेले और 43 विकेट लिए. घरेलू क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा. उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 330 विकेट हासिल किए थे. 1956-57 के सीजन में उन्होंने 46 विकेट लेकर अपनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था.

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बॉब ब्लेयर के करियर के साथ-साथ उनकी जिंदगी के सबसे भावुक पल को भी याद किया. साल 1953 में दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान दूसरे टेस्ट मैच में खेलते समय ब्लेयर को खबर मिली कि उनकी मंगेतर नेरिसा लव की टांगीवाई रेल हादसे में मौत हो गई है. इस हादसे में कुल 151 लोगों की जान गई थी.

दर्द के बावजूद मैदान पर उतरे थे ब्लेयर

इतने बड़े सदमे के बाद भी बॉब ब्लेयर ने हिम्मत नहीं छोड़ी. वह बाद में मैदान पर लौटे और बर्ट सटक्लिफ के साथ न्यूजीलैंड की आखिरी विकेट की साझेदारी की. दोनों ने मिलकर 33 रन बनाए और अपनी लड़ाई की भावना से सभी का दिल जीत लिया. दर्शकों ने खड़े होकर दोनों खिलाड़ियों का सम्मान किया.

टांगीवाई शील्ड से जुड़ी यादें

न्यूजीलैंड क्रिकेट के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्राहम पार्क्स ने कहा कि बॉब ब्लेयर की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, बल्कि साहस और इंसानियत की कहानी है. 2024 में न्यूजीलैंड क्रिकेट और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने उनकी याद में टांगीवाई शील्ड की शुरुआत की थी. क्रिकेट की दुनिया हमेशा बॉब ब्लेयर के योगदान और उनकी प्रेरणादायक कहानी को याद रखेगी.