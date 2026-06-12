Kane williamson: 16 साल के शानदार करियर का अंत, केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, बोले- यही सही समय है…

Kane Williamson: न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने शुक्रवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी. उनके इस फैसले के साथ 16 साल लंबे शानदार करियर का अंत हो गया. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (एनजेडसी) ने आधिकारिक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा कि केन विलियमसन ने अपने देश के लिए 378 इंटरनेशनल मुकाबले खेले और इस दौरान कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. उन्होंने अपने शांत स्वभाव, शानदार बल्लेबाजी और बेहतरीन नेतृत्व से दुनिया भर के क्रिकेट फैंस का दिल जीता.

35 साल के केन विलियमसन न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में करियर समाप्त कर रहे हैं. उनके नाम 19,346 रन, 48 शतक और 6 दोहरे शतक दर्ज हैं. केन विलियमसन ने साल 2010 में न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल किया. उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड ने कई यादगार सफलताएं हासिल कीं और टीम को नई पहचान मिली. केन विलियमसन ने अपने बयान में कहा कि यही सही समय है.

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की ऐतिहासिक जीत

विलियमसन के नेतृत्व में न्यूजीलैंड ने साल 2021 में पहली बार आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था. फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर इतिहास रचा था. यह जीत न्यूजीलैंड क्रिकेट के सबसे बड़े पलों में से एक मानी जाती है. हालांकि, उनके नेतृत्व में टीम और कोई बड़ा खिताब हासिल करने में असमर्थ रही.

विश्व कप फाइनल तक पहुंचाई टीम

केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड को लगातार दो वनडे विश्व कप फाइनल तक पहुंचाया. उनकी कप्तानी में टीम 2015 और 2019 विश्व कप के फाइनल में पहुंची, हालांकि दोनों बार खिताब जीतने से चूक गई. संन्यास की घोषणा करते हुए विलियमसन ने कहा कि उन्होंने इस फैसले पर काफी समय तक विचार किया और अब उन्हें लगता है कि यही सही समय है. उन्होंने कहा कि वह गर्व के साथ खेल से विदा ले रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि न्यूजीलैंड की मौजूदा टीम भविष्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगी.