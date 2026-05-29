INDW vs ENGW: डेब्यू में 3 विकेट, 16 साल बाद रच दिया इतिहास, कौन हैं नंदनी शर्मा?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा (Nandini Sharma) लगातार अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी का ध्यान खींच रही हैं. विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यादगार शुरुआत की है. इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टी20 मुकाबले में नंदनी ने अपने डेब्यू मैच में तीन विकेट लेकर भारत को 38 रन से शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

चेल्म्सफोर्ड के काउंटी ग्राउंड में खेले गए इस मुकाबले में नंदनी शर्मा ने चार ओवर में 34 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. इस प्रदर्शन के साथ वह टी20 इंटरनेशनल डेब्यू में तीन विकेट लेने वाली भारत की दूसरी महिला तेज गेंदबाज बन गई हैं. 16 साल बाद यह दोहराया है. इससे पहले यह उपलब्धि सोनिया डबीर ने साल 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में हासिल की थी. नंदनी शर्मा का नाम अब झूलन गोस्वामी जैसी दिग्गज गेंदबाजों की सूची में शामिल हो गया है. उनके शानदार प्रदर्शन ने क्रिकेट विशेषज्ञों और फैंस को काफी प्रभावित किया है.

डब्ल्यूपीएल से मिली पहचान

चंडीगढ़ में जन्मी 24 वर्षीय नंदनी शर्मा को डब्ल्यूपीएल 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने 20 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. उन्होंने अपने दूसरे ही मैच में हैट्रिक और पांच विकेट लेकर इतिहास रच दिया था. वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं. अपने पहले डब्ल्यूपीएल सीजन में नंदनी ने कुल 17 विकेट लिए, जो टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा थे. उनकी शानदार गेंदबाजी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम फाइनल तक पहुंची.

मेहनत और अभ्यास से बनी मजबूत गेंदबाज

नंदनी शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया कि लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने से उन्हें अपनी गेंदबाजी सुधारने में काफी मदद मिली. शुरुआत में लड़के उनकी गेंदों पर आसानी से रन बना लेते थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी गति बढ़ाने और नई गेंदबाजी विविधताएं सीखने पर ध्यान दिया. नंदनी का मानना है कि लगातार मेहनत और अभ्यास से ही सफलता हासिल की जा सकती है. अब उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का भविष्य माना जा रहा है.