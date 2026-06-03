मुंबई इंडियंस की नीच हरकत! दिग्गज प्लेयर की आधी सैलरी काट ली, घटिया आरोप भी लगाया

न्यूजीलैंड की लिमिटेड ओवरों की टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. सैंटनर ने बताया कि चोट के कारण टूर्नामेंट बीच में छोड़ने के बाद उन्हें मुंबई इंडियंस से अपनी पूरी सैलरी नहीं मिली. उन्होंने कहा कि उनकी तय रकम का केवल आधा हिस्सा ही दिया गया, जिससे उन्हें काफी निराशा हुई. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ग्रेड क्रिकेटर पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान सैंटनर ने उन आरोपों पर भी जवाब दिया.

इन आरोपों में कहा जा रहा था कि उन्होंने आईपीएल से जल्दी बाहर निकलने के लिए चोट का बहाना बनाया था. यह चर्चा तब शुरू हुई जब वह उम्मीद से जल्दी फिट होकर न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम में शामिल हो गए. सैंटनर ने साफ किया कि उनकी चोट पूरी तरह सच थी. उन्होंने बताया कि दूसरे बच्चे के जन्म के कारण वह मुंबई इंडियंस का पहला मैच नहीं खेल पाए थे. भारत पहुंचने के बाद उन्होंने दिल्ली के खिलाफ मुकाबला खेला, लेकिन उसी दौरान उनके दाएं कंधे में चोट लग गई.

कुछ दिन आराम करने के बाद सैंटनर मैदान पर लौटे, लेकिन किस्मत ने फिर उनका साथ नहीं दिया. वापसी के कुछ ही समय बाद उनके बाएं कंधे में भी चोट लग गई. लगातार दो चोटों के कारण उन्हें आईपीएल 2026 बीच में छोड़कर घर लौटना पड़ा. सैंटनर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर वह सच में टूर्नामेंट छोड़ना चाहते, तो अपनी आधी सैलरी गंवाने का जोखिम कभी नहीं उठाते. उन्होंने कहा कि उन्होंने टीम के लिए पूरी मेहनत की और शरीर पर काफी दबाव झेला.

उम्मीद से पहले हुई फिटनेस वापसी

आईपीएल 2026 में सैंटनर ने मुंबई इंडियंस के लिए पांच मैच खेले और पांच विकेट लिए. उनकी गैरमौजूदगी में टीम ने दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया. डॉक्टरों का मानना था कि सैंटनर को ठीक होने में करीब आठ सप्ताह लगेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ चार सप्ताह में ही फिटनेस हासिल कर ली. इसी वजह से वह जल्दी टेस्ट टीम में लौट आए. अब वह 4 जून से लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की ओर से खेलते नजर आएंगे.