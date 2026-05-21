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मुंबई इंडियंस का गजब कारनामा, IPL में वो कर दिखाया, जो 2013 में हुआ था, 16 बाद रचा इतिहास

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. हार्दिक पंड्या की कप्तानी में वापसी हुई है, जबकि टीम ने इस सीजन में तीन अलग-अलग कप्तान भी देखे हैं. इस तरह वह साल 2013 के बाद ऐसा करने वाली टीम बन गई है.

By: Satyam Sengar | Published: May 21, 2026 3:18:10 PM IST

मुंबई इंडियंस का गजब कारनामा, IPL में वो कर दिखाया.
मुंबई इंडियंस का गजब कारनामा, IPL में वो कर दिखाया.


मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स (Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders) के बीच आईपीएल 2026 का 13वां लीग मुकाबला बुधवार, 20 मई को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला गया. यह मुकाबला दो पूर्व आईपीएल चैंपियन टीमों के बीच होने के कारण काफी रोमांचक माना जा रहा था, लेकिन इस सीजन में दोनों टीमों की स्थिति अलग रही है. इस दौरान मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने वो कर दिखाया जो आईपीएल में साल बाद हुआ है.
दरअसल, हार्दिक पंड्या की गैरमौजूदगी में मुंबई इंडियंस की कप्तानी में लगातार बदलाव देखने को मिला. सूर्यकुमार यादव ने लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैचों में टीम का नेतृत्व किया. इसके बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पंजाब किंग्स के खिलाफ कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली. इस तरह मुंबई इंडियंस आईपीएल इतिहास की दूसरी टीम बन गई, जिसने लगातार तीन मैचों में तीन अलग-अलग कप्तान उतारे. इससे पहले 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया ने भी ऐसा किया था.

हार्दिक के आने के बावजूद हारी मुंबई

इस मैच की सबसे बड़ी खबर यह रही थी कि मुंबई इंडियंस के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की टीम में वापसी हुई है. वे चोट के कारण पिछले तीन मैचों से बाहर थे. अब वापसी के साथ ही उन्हें फिर से टीम की कप्तानी भी सौंपी गई थी, लेकिन इसके बावजूद मुंबई की टीम हार गई. हालांकि टीम अगर यह मैच जीत भी लेती है, तो भी उसकी रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं होता. फिर भी टीम का लक्ष्य बाकी मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर सीजन का समापन सम्मानजनक तरीके से करना था.

मुंबई इंडियंस का निराशाजनक सीजन

आईपीएल 2026 मुंबई इंडियंस के लिए अब तक बेहद खराब रहा है. टीम ने 13 मैचों में सिर्फ 4 जीत हासिल की हैं. 8 अंकों के साथ मुंबई इंडियंस अंक तालिका में 9वें स्थान पर है और पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. उनका एक और आखिरी मैच बचा हआ है जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होना है. यह मैच 24 मई को खेला जाएगा. 

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Tags: IPL 2026
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