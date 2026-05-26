IPL 2026 से बाहर हुई मुंबई इंडियंस, फिर भी 30 तारीख को मैच खेलेंगे सूर्यकुमार यादव, आखिर कैसे?

यह दौरा आगामी 1 जून से शुरू होने वाली लीग के लिए तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. यह मुकाबला 30 मई को बीकेसी स्थित एमसीए ग्राउंड में आयोजित होगा और दौरे के प्रमुख मैचों में शामिल है. इस मैच में दर्शकों को इंटरनेशनल स्तर की प्रतिस्पर्धा और उच्च गुणवत्ता वाले क्रिकेट का अनुभव मिलने की उम्मीद है. सूर्यकुमार यादव टी20 मुंबई लीग के पहले संस्करण से ही इस टूर्नामेंट के प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं. ट्रायम्फ नाइट्स ने उन्हें एक बार फिर अपना आइकन खिलाड़ी बनाए रखा है, जो उनके लंबे जुड़ाव और महत्व को दर्शाता है.
एमसीए का बयान
एमसीए सचिव उनमेश खानविलकर ने कहा कि सूर्यकुमार यादव का खेलना लगभग तय है. उन्होंने कहा कि भारतीय कप्तान का शामिल होना किसी भी टीम के लिए मनोबल बढ़ाने वाला होता है और खिलाड़ियों को मूल्यवान अनुभव प्रदान करता है. सूर्या के रहने से लीग भी रोमांचक होगी.
जय शाह की भूमिका और समझौता
एमसीए अध्यक्ष अजयंक्य नाइक ने कहा कि जय शाह की पहल पर युगांडा टीम को मुंबई में आमंत्रित किया गया. इससे स्थानीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय टीम के खिलाफ खेलने का अवसर मिलेगा. साथ ही, एमसीए की पुरुष और महिला टीमें विदेश दौरों पर भी जाएंगी, जिससे अनुभव बढ़ेगा.