IPL 2026 से बाहर हुई मुंबई इंडियंस, फिर भी 30 तारीख को मैच खेलेंगे सूर्यकुमार यादव, आखिर कैसे?

Suryakumar Yadav to Play on 30 May: हाल में मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2026 से बाहर हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद सूर्यकुमार यादव 30 मई को मैच खेलते दिखेंगे. सूर्यकुमार यादव के 30 मई को ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट की ओर से युगांडा के खिलाफ टी20 मैच खेलने की संभावना है. आईपीएल 2026 में उनके मिश्रित प्रदर्शन के बाद यह मुकाबला उनके लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उनकी भागीदारी से मैच की लोकप्रियता और रोमांच दोनों बढ़ेंगे. युगांडा की टीम इन दिनों मुंबई दौरे पर है, जहां वह चार वनडे और चार टी20 मैच खेल रही है. टी20 सीरीज में उन्हें टी20 मुंबई लीग से जुड़ी अलग-अलग टीमों का सामना करना है.

यह दौरा आगामी 1 जून से शुरू होने वाली लीग के लिए तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. यह मुकाबला 30 मई को बीकेसी स्थित एमसीए ग्राउंड में आयोजित होगा और दौरे के प्रमुख मैचों में शामिल है. इस मैच में दर्शकों को इंटरनेशनल स्तर की प्रतिस्पर्धा और उच्च गुणवत्ता वाले क्रिकेट का अनुभव मिलने की उम्मीद है. सूर्यकुमार यादव टी20 मुंबई लीग के पहले संस्करण से ही इस टूर्नामेंट के प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं. ट्रायम्फ नाइट्स ने उन्हें एक बार फिर अपना आइकन खिलाड़ी बनाए रखा है, जो उनके लंबे जुड़ाव और महत्व को दर्शाता है.

एमसीए का बयान

एमसीए सचिव उनमेश खानविलकर ने कहा कि सूर्यकुमार यादव का खेलना लगभग तय है. उन्होंने कहा कि भारतीय कप्तान का शामिल होना किसी भी टीम के लिए मनोबल बढ़ाने वाला होता है और खिलाड़ियों को मूल्यवान अनुभव प्रदान करता है. सूर्या के रहने से लीग भी रोमांचक होगी.

जय शाह की भूमिका और समझौता

एमसीए अध्यक्ष अजयंक्य नाइक ने कहा कि जय शाह की पहल पर युगांडा टीम को मुंबई में आमंत्रित किया गया. इससे स्थानीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय टीम के खिलाफ खेलने का अवसर मिलेगा. साथ ही, एमसीए की पुरुष और महिला टीमें विदेश दौरों पर भी जाएंगी, जिससे अनुभव बढ़ेगा.