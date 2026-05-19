IPL 2026 का आखिरी मैच नहीं खेलेंगे MS धोनी, 2027 के सीजन में देंगे दिखाई, नो रिटायरमेंट!

पूर्व कप्तान एमएस धोनी के इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार, धोनी गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में होने वाले टीम के अगले मुकाबले के लिए नहीं पहुंचे हैं. इससे इंडियन प्रीमियर लीग में उनके विदाई मुकाबले की संभावनाएं लगभग समाप्त होती दिखाई दे रही हैं. तय हो गया है कि धोनी इस सीजन अब एक भी मैच नहीं खेलेंगे.

इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को लगातार हार से बड़ा झटका लगा था. टीम को लखनऊ सुपरजायंट्स और सनराइजर्स हैदरबाद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला टीम का इस सत्र का अंतिम घरेलू मैच था, जिसमें धोनी टीम के साथ मौजूद थे. हालांकि धोनी प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं थे, लेकिन मैच समाप्त होने के बाद उन्होंने एमए चिदंबरम में मौजूद दर्शकों का अभिवादन किया.

अगले सीजन में खेलेंगे धोनी?

पांच विकेट की हार के बाद उन्होंने मैदान में घूमकर फैंस का धन्यवाद किया. इसके बाद एक बार फिर उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं. रिपोर्ट में कहा गया है कि धोनी ने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है कि वह 2027 में क्रिकेट खेलेंगे या नहीं. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स प्रबंधन को उम्मीद है कि वह अगले सत्र में टीम के घरेलू मुकाबले में वापसी कर सकते हैं. फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स 13 मुकाबलों में 12 अंकों के साथ अंक तालिका में छठे स्थान पर है.

चोट के कारण बाहर रहे थे धोनी