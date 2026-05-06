MS धोनी किस शेर से कहेंगे IPL को अलविदा, अश्विन ने दिया बड़ा बयान, चेन्नई में हो सकता है फेयरवेल

आईपीएल 2026 में एमएस धोनी की लगातार गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है. चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी अब तक इस सीजन में एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं, क्योंकि वह घुटने की चोट से उबर रहे हैं. शुरुआती सेशन से बाहर रहने के बाद उनकी वापसी और टल गई, जब ट्रेनिंग के दौरान उनकी चोट फिर से उभर आई. हर सीएसके मैच के साथ धोनी की वापसी को लेकर अटकलें तेज होती जा रही हैं और फैंस लगातार यह जानना चाहते हैं कि क्या पूर्व कप्तान इस सीजन मैदान पर उतरेंगे.

हालांकि धोनी मार्च से टीम के साथ जुड़े हुए हैं और नेट्स व प्रैक्टिस मैचों में हिस्सा ले चुके हैं, जिनकी झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, लेकिन वह अब तक किसी मुकाबले में नहीं खेले हैं और मैच के दिनों में भी सुर्खियों से दूर रहे हैं. इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल के मुकाबलों में शानदार वापसी करते हुए प्लेऑफ की दौड़ में खुद को बनाए रखा है. टीम के चार लीग मैच बाकी हैं और अगर वह इनमें से कम से कम तीन जीत लेती है तो प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रहेंगी.

धोनी आईपीएल से ले सकते हैं संन्यास