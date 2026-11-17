MS Dhoni retirement: महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए 17 नवंबर 2026 की तारीख एक बड़े बदलाव की खबर लेकर आई है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ी के तौर पर अपना सफर समाप्त कर दिया है. अब वह आईपीएल 2027 में बल्ला और विकेटकीपिंग करते नजर नहीं आएंगे. हालांकि, चेन्नई सुपर किंग्स से उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है. फ्रेंचाइजी ने उन्हें आगामी सीजन के लिए टीम मेंटर की जिम्मेदारी सौंपी है. इस तरह करीब 18 साल तक आईपीएल में अपनी कप्तानी, विकेटकीपिंग और मैच फिनिश करने की क्षमता से पहचान बनाने वाले धोनी अब ड्रेसिंग रूम से टीम को दिशा देते दिखाई देंगे.

2008 में शुरू हुआ सफर, पांच बार CSK को बनाया चैंपियन

धोनी आईपीएल के पहले सीजन यानी 2008 से ही चेन्नई सुपर किंग्स का अहम हिस्सा रहे. हालांकि, 2016 और 2017 में चेन्नई पर प्रतिबंध के दौरान उन्होंने राइजिंग पुणे सुपरजायंट का प्रतिनिधित्व किया. इसके बाद वह फिर CSK में लौटे और टीम की पहचान बन गए. उनकी कप्तानी में चेन्नई ने पांच बार आईपीएल खिताब जीता. इसके अलावा टीम ने 2010 और 2014 में चैंपियंस लीग टी20 का खिताब भी अपने नाम किया. धोनी की कप्तानी का रिकॉर्ड भी उनके करियर की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है. उन्होंने आईपीएल में कुल 235 मैचों में कप्तानी की और 136 मुकाबलों में जीत हासिल की. इस दौरान वह चेन्नई के साथ-साथ पुणे की टीम के भी कप्तान रहे.

278 मैच, 5,439 रन और 264 छक्के

धोनी ने अपने आईपीएल करियर में कुल 278 मुकाबले खेले. इनकी 242 पारियों में उन्होंने 5,439 रन बनाए. उनका बल्लेबाजी औसत 38.30 और स्ट्राइक रेट 137.45 रहा. इस दौरान उनके बल्ले से 24 अर्धशतक निकले और उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 84 रन रहा. उन्होंने आईपीएल में 375 चौके और 264 छक्के लगाए. ये आंकड़े बताते हैं कि धोनी ने लंबे समय तक निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए अहम योगदान दिया. विकेट के पीछे भी धोनी का प्रदर्शन शानदार रहा. आईपीएल करियर में उन्होंने विकेटकीपर के रूप में 158 कैच और 47 स्टंपिंग कीं. यानी उनके नाम कुल 205 विकेटकीपिंग शिकार दर्ज हैं. उनकी तेज स्टंपिंग और दबाव में शांत फैसले लेने की क्षमता ने उन्हें लीग के सबसे प्रभावशाली विकेटकीपरों में शामिल किया.

IPL 2026 में नहीं खेले, अब मेंटर के रूप में करेंगे वापसी

धोनी के आईपीएल भविष्य को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं. आईपीएल 2026 में वह पिंडली की चोट के कारण एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए थे. इसके बाद उनके अगले सीजन में खेलने को लेकर सवाल बने हुए थे. अब फ्रेंचाइजी ने उनके खिलाड़ी के रूप में संन्यास और मेंटर की नई भूमिका की पुष्टि कर दी है. यानी आईपीएल 2027 में धोनी मैदान पर खिलाड़ी के तौर पर नहीं उतरेंगे, लेकिन टीम के साथ बने रहेंगे. धोनी का यह फैसला चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक नए दौर की शुरुआत भी है. अब तक मैदान पर अपने फैसलों और खेल से टीम को दिशा देने वाले धोनी आने वाले सीजन में अपने अनुभव से खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे. उनके लिए यह भूमिका भले ही नई हो, लेकिन CSK के साथ उनका जुड़ाव बरकरार रहेगा.